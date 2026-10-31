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Nyitókép: Unsplash

Ezt hozza az egészségügynek a jövő év

Infostart / MTI

A miniszter posztban foglalta össze, mire számíthat az ágazat.

Az előző évhez képest 510 milliárd forinttal több forrás juthat a magyar egészségügyre a 2027-es költségvetési javaslat értelmében – erősítette meg az egészségügyi miniszter.

A benyújtott tervezet legnagyobb tétele az ágazatban dolgozók bérrendezése, erre a célra 192 milliárd forintot különítenének el, ami

mintegy 123 ezer munkavállaló számára jelent átlagosan 15 százalékos béremelést.

A miniszter bejegyzése szerint jelentős többletforrás jut a gyógyszerkasszába is, így az életmentő, nagy értékű készítményekre 87 milliárd, az általános gyógyszertámogatásra pedig további 38 milliárd forinttal többet fordítanának.

A kórházak, a szakrendelők és a laboratóriumok finanszírozását 51 milliárd forinttal erősítik meg. A kórházi infrastruktúra fejlesztésén belül kiemelt figyelmet kap a hűtési és fűtési rendszerek rekonstrukciója, amelyre 25 milliárd forintot szánnak, míg a kórházi betegélelmezés javítására 10 milliárd forint jut.

Az alapellátás megújítását 35 milliárd forinttal, a háziorvosi praxisok korszerű diagnosztikai eszközbeszerzéseit pedig közel 11 milliárd forinttal támogatja a tervezet. A mentőszolgálat fejlesztésére is jut forrás, 14 milliárd forintból ugyanis 176 új mentőautót szerezhetnek be és szerelhetnek fel, további 5,4 milliárd forintot pedig a mentőállomások felújítására költhetnek.

A gyorsabb és pontosabb diagnózis érdekében közel 20 milliárd forintot fordítanak a CT- és MR-berendezések modernizálására, a diagnosztikai ellátások bővítésére és befogadására pedig további 4 milliárdot. A megelőzésre, a szűrővizsgálatokra és az egészségfejlesztésre 4,5 milliárd forint többletforrás jut.

A műtéti várólisták csökkentésére 19 milliárd forintot irányoz elő a büdzsé. Hegedűs Zsolt azt írta:a cél, hogy 2027 végére a térd- és csípőprotézis-műtétre várók legalább 90%-a 180 napon belül megkapja a szükséges ellátást."

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Kezdőlap    Belföld    Ezt hozza az egészségügynek a jövő év

egészségügy

hegedűs zsolt

költségvetés 2027

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