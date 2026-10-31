Lengyel alkotmányos válság: egyeztetésre hív az elnök

Az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte Karol Nawrocki lengyel államfő szombaton a testület vezetőinek előző napi felfüggesztését, és rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit.

"Az éjjel megsértették a Lengyel Köztársaság alkotmányos rendjét, és erőszakkal átvették az alkotmánybíróság irányítását" - jelentette ki Nawrocki, aki a kialakult helyzet miatt megszakította szenegáli útját, és péntek este visszatért Varsóba.

Nawrocki az éjszaka folyamán személyesen is megjelent az alkotmánybíróságon, ahol közölte a parlament által megválasztott, de általa be nem iktatott bírákkal: "Önök nem az alkotmánybíróság bírái."

A testület elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken függesztették fel tisztségéből. Az alkotmánybíróság irányítását ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a parlament márciusban alkotmánybírónak választott, az államfő azonban nem iktatott be. A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.