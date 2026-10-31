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Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Lengyel alkotmányos válság: egyeztetésre hív az elnök

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Az államfő szerint a történtek Lengyelország belső biztonságát is veszélyeztetik. Követelte, hogy a kormány vonja ki a rendőröket az alkotmánybíróság területéről.

Az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte Karol Nawrocki lengyel államfő szombaton a testület vezetőinek előző napi felfüggesztését, és rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit.

"Az éjjel megsértették a Lengyel Köztársaság alkotmányos rendjét, és erőszakkal átvették az alkotmánybíróság irányítását" - jelentette ki Nawrocki, aki a kialakult helyzet miatt megszakította szenegáli útját, és péntek este visszatért Varsóba.

Nawrocki az éjszaka folyamán személyesen is megjelent az alkotmánybíróságon, ahol közölte a parlament által megválasztott, de általa be nem iktatott bírákkal: "Önök nem az alkotmánybíróság bírái."

A testület elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken függesztették fel tisztségéből. Az alkotmánybíróság irányítását ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a parlament márciusban alkotmánybírónak választott, az államfő azonban nem iktatott be. A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.

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