Nyilatkozott a Magyar Péterrel folytatott tárgyalásáról a NATO-főtitkár

A brüsszeli közlemény szerint Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO-főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előretolt szárazföldi erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását, „jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a NATO koszovói békefenntartó missziójához, a KFOR-hoz”.

Közölték, a találkozón a vezetők megvitatták a július 7-8. között tervezett ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit. Ennek során a NATO-főtitkár kiemelte, a csúcsértekezleten a szövetségesek arra fognak összpontosítani, hogy a tavaly tett hágai kötelezettségvállalásokat kézzelfogható eredményekre váltsák, növeljék a védelmi beruházásokat, fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását. Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez és „mindannyiunk nagyobb biztonságához" – tette hozzá a NATO közleménye szerint Mark Rutte.