Tíz gyereket kellett kórházba vinni az iskolabusz balesete után Borsodban

Egy gyerekeket szállító autóbusz és egy kisbusz ütközött össze a Petőfi út és a Bem József út kereszteződésénél a borsodi Encsen kedden délután – írta a boon.hu, amely fotókat is közölt. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, több sérültet kórházba szállítottak. Tíz gyereket kellett kórházba szállítani, miután frontálisan ütközött egy iskolabusz és egy mikrobusz.

A diákok egy osztálykirándulásról tartottak haza, és a baleset mintegy 100 méterre történt az iskolától.

Úgy tudni, hogy a baleset oka az lehetett, hogy az iskolabusz vezetője nem adott elsőbbséget. A buszon összesen 45 gyermek utazott.

„Tíz gyermek sérült meg, jellemzően fejsérüléseket, zúzódásokat szenvedtek, egy felnőtt szintén könnyebb sérülés miatt szorult ellátásra. Mindannyiukat a miskolci kórházba szállítottuk” – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál.