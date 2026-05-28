2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Nyitókép: fhm/Getty Images

Tíz gyereket kellett kórházba vinni az iskolabusz balesete után Borsodban

Súlyos közlekedési baleset történt Encsen, egy iskolabusz és egy kisbusz ütközése miatt több gyermek is megsérült.

Egy gyerekeket szállító autóbusz és egy kisbusz ütközött össze a Petőfi út és a Bem József út kereszteződésénél a borsodi Encsen kedden délután – írta a boon.hu, amely fotókat is közölt. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, több sérültet kórházba szállítottak. Tíz gyereket kellett kórházba szállítani, miután frontálisan ütközött egy iskolabusz és egy mikrobusz.

A diákok egy osztálykirándulásról tartottak haza, és a baleset mintegy 100 méterre történt az iskolától.

Úgy tudni, hogy a baleset oka az lehetett, hogy az iskolabusz vezetője nem adott elsőbbséget. A buszon összesen 45 gyermek utazott.

„Tíz gyermek sérült meg, jellemzően fejsérüléseket, zúzódásokat szenvedtek, egy felnőtt szintén könnyebb sérülés miatt szorult ellátásra. Mindannyiukat a miskolci kórházba szállítottuk” – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál.

