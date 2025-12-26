Fontos állomáshoz érkeznek vasárnap az ukrajnai béketárgyalások - a nap hírei

Az ukrán elnök bejelentette, hogy vasárnap Floridában találkozik Donald Trumppal a csaknem négy éve tartó háború lezárása érdekében - adta hírül a CNN. A Fehér Ház egyelőre nem erősítette meg a találkozó időpontját. Volodimir Zelenszkij közösségi oldalán azt írta, sok minden eldőlhet még az Újév előtt. Úgy vélte, a 20 pontos béketerv 90 százalékban kész van.

Folytatja az ukrajnai rendezési tárgyalásokat a Kreml és a Fehér Ház – jelentette be az orosz elnök sajtótitkára Moszkvában. Dmitrij Peszkov elmondta, Vlagyimir Putyin megbízásából felvették a kapcsolatot az orosz és az amerikai kormányzat képviselői. Peszkov közölte, Moszkva nem hozza nyilvánosságra az új kapcsolatfelvétel részleteit, mert az negatívan befolyásolhatja a tárgyalásokat.

Oroszország kész jogilag kötelező érvényű, írásos garanciát adni arra, hogy nem áll szándékában megtámadni a NATO-tagállamokat – közölte az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ szerint. Marija Zaharova elmondta, a dokumentum pontos formájáról a tárgyalások során lehetne dönteni, de annak teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie.

Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába. Az ukrán elnöki tanácsadó egy ukrán portálnak adott interjúban elmondta, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Törökország már igent mondott arra, hogy békefenntartókat küldjenek Ukrajnába. Mihajlo Podoljak hozzátette, még más országok is gondolkodnak ezen.

Lengyel vadászgépek azonosítottak és kísértek ki egy orosz felderítő repülőgépet a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében. A varsói hadsereg közlése szerint az incidens az ünnepi időszakban történt.

Az Egyesült Államok katonai csapásokat hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, az üldözött keresztények védelmében – jelentette be amerikai elnök. Donald Trump közlése szerint mindezt a keresztény lakosság védelmében tették.

Kína szankciókatvetett ki 20 amerikai hadiipari vállalatra és 10 cégvezetőre. Mindezt egy héttel azután, hogy Washington nagy értékű, több mint 11 milliárd dolláros fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára. Kína hangsúlyozta: Tajvan ügye Kína alapvető érdekeinek középpontjában áll, és ez a legelső vörös vonal, amelyet nem szabad átlépni a kínai-amerikai kapcsolatokban.

A katolikus egyház első vértanújának, Szent Istvánnak az ünnepnapján szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, megbékélést és a békét ösztönzik. Az nagyobb erő, mint a fegyvereké - mondta XIV. Leó pápa karácsony 2. napján az apostoli paloták Szent Péter térre néző ablakából.

Előrehozott parlamenti választást tartanak vasárnap Koszovóban, miután a kormányzó Önrendelkezés párt februári győzelme után nem tudott koalíciót alakítani. A 120 parlamenti helyért 18 párt, három koalíciós lista, két civil kezdeményezés és egy független jelölt verseng.

Grúziában őrizetbe vették volt védelmi minisztert, akit az októberi elnöki palota elleni ostrom főszervezőjeként gyanúsítanak – jelentette a helyi sajtó. Az állambiztonsági szerint Bacso Ahalaja koordinálta a zavargásokat.

Törökországban országszerte razziákat tartott a rendőrség, amelyekben őrizetbe vették az Iszlám Állam terrorszervezet 115 feltételezett tagját. A hatóságok szerint a gyanúsítottak az év végi ünnepek idején tervezhettek támadásokat, elsősorban nem muszlim személyek és rendezvények ellen.

Venezuelában legalább 99, a tavalyi elnökválasztás után bebörtönzött személyt engedtek szabadon – közölték a hatóságok. A választások után mintegy 2400 embert vettek őrizetbe, közülük már több mint kétezren szabadultak.

Kétoldali sérvműtéten esett át Brazília bebörtönzött volt elnöke, Jair Bolsonaro – közölte fia, Flávio Bolsonaro. A Brazíliavárosban elvégzett beavatkozás sikeres volt, a 70 éves politikus várhatóan egy hétig marad kórházban. A volt elnök jelenleg több mint 27 éves börtönbüntetését tölti, miután elítélték a Lula-kormány elleni puccskísérlet miatt.

Itthon karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben pedig műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tegnap 22 lakóépület gyulladt ki, szén-monoxid miatt 5 helyre riasztották a tűzoltókat.