A jövő héten találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump - a nap hírei

November 8-án tarthatják az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök találkozóját – értesült a Bloomberg. A lap szerint az ugyanakkor még nem dőlt el, hogy hol lesz a tárgyalás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten azt mondta, Orbán Viktor Washingtonban találkozik Trumppal, hogy megvitassák Magyarország védelmét az orosz olajra kivetett amerikai szankciók hatásaival szemben.

Döntött a kormány arról, hogy januártól 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor Facebook-videójában felidézte, hogy idén már volt egy 15 százalékos emelés, januárban ezt követi egy újabb.

A főpolgármester szerint már nem működtethetők az elvárt szinten a közszolgáltatások, miután a kormány az eddigi 46 után újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról. Karácsony Gergely Facebook oldalán úgy fogalmazott: az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés.

Leszavazta főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztését a fővárosi közgyűlés. A javaslatot a Karácsony Gergely mögött álló ellenzéki pártok, a Kétfarkú Kutya Párt és a Podmaniczky Mozgalom is támogatta, míg a Fidesz és a Tisza tartózkodott. A Tisza frakciója napközben beadott egy új javaslatot, a szavazás előtt volt egyeztetés is, de végük a főpolgármester javaslatáról szavaztak, ami nem ment át. A Közgyűlés ülésén délelőtt a Sziget megszervezésére vállalkozó Gerendai Károly kiemelte: ha nem tudják napokon belül megoldani a helyzetet, akkor jövőre nem lesz Sziget fesztivál.

Demonstrációt tartottak a taxisok a budapesti Városházánál a Fővárosi Közgyűlés ülésével párhuzamosan az ágazatukat érintő rendeletmódosítás ellen. A taxisok egyebek között tarifaemelést, valamint a taxis engedélyek számának korlátozását követelik.

A fővárosban elsőként beköltözési korlátozást vezet be a 16. kerület 2026 elejétől. A cél a fideszes polgármester szerint a kerület kertvárosi jellegének megőrzése. Eddig 95 településen alkottak önazonossági rendeletet.

Elindította a MÁV csoport 54 modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzési eljárását – közölte a társaság vezérigazgatója. Kiemelte: 18 szerelvénynek 2029 végéig meg kell érkeznie.

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családtagjai haltak meg a keddi kenyai kisrepülő-balesetben. A gépen a 8 magyar mellett két német turista és a kenyai pilóta tartózkodott. A külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy DNS-vizsgálatokra lesz szükség a baleset áldozatainak azonosításhoz.

16 magyar utazott azon az egyiptomi hajón, amely Luxor és Edfu között szenvedett balesetet a Níluson. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a baleset valamennyi magyar érintettje jól van.

Svájci támogatással fejlesztik a magyar hospice ellátást. A hospice és a palliatív ellátás fejlesztésére 9,3 millió svájci frank, vagyis 3,9 milliárd forintnyi keretösszeg áll rendelkezésre.

A Janaf visszautasította a Slovnaft szerződésszegésre vonatkozó állításait. A Janaf egyben felszólította a Mol-csoportot, hogy a szerződésnek megfelelően növelje az olajvezeték operatív kapacitáskihasználását. A Slovnaft kedden azt közölte, hogy a Janaf visszatartott 90 ezer tonna Arab Light típusú kőolajat, amelyet a pozsonyi finomító külföldi vásárlók ellátására szánt. miután az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.

Horvátországban átadták a fiumei konténerterminált. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az ünnepélyes megnyitón Horvátország egyik legjelentősebb logisztikai és infrastrukturális beruházásának nevezte a projektet.

Hatályba lépett az Európai Unió és Ukrajna új kereskedelmi megállapodása, lezárva a háború éveiben alkalmazott ideiglenes vámmentességek korszakát. Brüsszel szerint az átdolgozott egyezmény tartós és kiszámítható keretet teremt a két fél között, miközben mérsékli az ukrán mezőgazdasági import nyomását az uniós piacokon.

Csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát az Egyesült Államok. Az intézkedés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő légitámaszpontot érinti. Körülbelül ezer amerikai katona marad Romániában.

Ismeretlen drónok repültek el egy belgiumi katonai bázis felett. A belga védelmi minisztérium közölte, hogy az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

A Gázában kiújult támadások ellenére sem látja veszélyben az Egyesült Államok által támogatott tűzszünetet az amerikai elnök. Donald Trump szerint a zsidó állam egy izraeli katona megölésére válaszul indított támadást. Úgy fogalmazott: a Hamász csak egy nagyon kis része a közel-keleti békének.

Minden érdekelt féllel, így Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel is dolgozni akar a két Korea közötti feszültség enyhítésén az amerikai elnök. Donald Trump erről Dél -Koreában beszélt, a szöuli Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés pénteki megnyitója előtt.

Kamatot vágott a Fed, idén már másodszor. Az elemzői várakozásoknak megfelelően 4,25 század százalékról 4 százalékra csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank. Arról is döntöttek, hogy véget ér a Fed mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások.

Meghalt György Péter író, esztéta, médiakutató, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora. György Péter 71 éves volt.