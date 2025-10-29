ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.36
usd:
334.72
bux:
107141.14
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A jövő héten találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét. Leszavazta főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztését a Fővárosi Közgyűlés.

November 8-án tarthatják az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök találkozóját – értesült a Bloomberg. A lap szerint az ugyanakkor még nem dőlt el, hogy hol lesz a tárgyalás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten azt mondta, Orbán Viktor Washingtonban találkozik Trumppal, hogy megvitassák Magyarország védelmét az orosz olajra kivetett amerikai szankciók hatásaival szemben.

Döntött a kormány arról, hogy januártól 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor Facebook-videójában felidézte, hogy idén már volt egy 15 százalékos emelés, januárban ezt követi egy újabb.

A főpolgármester szerint már nem működtethetők az elvárt szinten a közszolgáltatások, miután a kormány az eddigi 46 után újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról. Karácsony Gergely Facebook oldalán úgy fogalmazott: az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés.

Leszavazta főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztését a fővárosi közgyűlés. A javaslatot a Karácsony Gergely mögött álló ellenzéki pártok, a Kétfarkú Kutya Párt és a Podmaniczky Mozgalom is támogatta, míg a Fidesz és a Tisza tartózkodott. A Tisza frakciója napközben beadott egy új javaslatot, a szavazás előtt volt egyeztetés is, de végük a főpolgármester javaslatáról szavaztak, ami nem ment át. A Közgyűlés ülésén délelőtt a Sziget megszervezésére vállalkozó Gerendai Károly kiemelte: ha nem tudják napokon belül megoldani a helyzetet, akkor jövőre nem lesz Sziget fesztivál.

Demonstrációt tartottak a taxisok a budapesti Városházánál a Fővárosi Közgyűlés ülésével párhuzamosan az ágazatukat érintő rendeletmódosítás ellen. A taxisok egyebek között tarifaemelést, valamint a taxis engedélyek számának korlátozását követelik.

A fővárosban elsőként beköltözési korlátozást vezet be a 16. kerület 2026 elejétől. A cél a fideszes polgármester szerint a kerület kertvárosi jellegének megőrzése. Eddig 95 településen alkottak önazonossági rendeletet.

Elindította a MÁV csoport 54 modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzési eljárását – közölte a társaság vezérigazgatója. Kiemelte: 18 szerelvénynek 2029 végéig meg kell érkeznie.

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családtagjai haltak meg a keddi kenyai kisrepülő-balesetben. A gépen a 8 magyar mellett két német turista és a kenyai pilóta tartózkodott. A külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy DNS-vizsgálatokra lesz szükség a baleset áldozatainak azonosításhoz.

16 magyar utazott azon az egyiptomi hajón, amely Luxor és Edfu között szenvedett balesetet a Níluson. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a baleset valamennyi magyar érintettje jól van.

Svájci támogatással fejlesztik a magyar hospice ellátást. A hospice és a palliatív ellátás fejlesztésére 9,3 millió svájci frank, vagyis 3,9 milliárd forintnyi keretösszeg áll rendelkezésre.

A Janaf visszautasította a Slovnaft szerződésszegésre vonatkozó állításait. A Janaf egyben felszólította a Mol-csoportot, hogy a szerződésnek megfelelően növelje az olajvezeték operatív kapacitáskihasználását. A Slovnaft kedden azt közölte, hogy a Janaf visszatartott 90 ezer tonna Arab Light típusú kőolajat, amelyet a pozsonyi finomító külföldi vásárlók ellátására szánt. miután az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.

Horvátországban átadták a fiumei konténerterminált. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az ünnepélyes megnyitón Horvátország egyik legjelentősebb logisztikai és infrastrukturális beruházásának nevezte a projektet.

Hatályba lépett az Európai Unió és Ukrajna új kereskedelmi megállapodása, lezárva a háború éveiben alkalmazott ideiglenes vámmentességek korszakát. Brüsszel szerint az átdolgozott egyezmény tartós és kiszámítható keretet teremt a két fél között, miközben mérsékli az ukrán mezőgazdasági import nyomását az uniós piacokon.

Csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát az Egyesült Államok. Az intézkedés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő légitámaszpontot érinti. Körülbelül ezer amerikai katona marad Romániában.

Ismeretlen drónok repültek el egy belgiumi katonai bázis felett. A belga védelmi minisztérium közölte, hogy az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

A Gázában kiújult támadások ellenére sem látja veszélyben az Egyesült Államok által támogatott tűzszünetet az amerikai elnök. Donald Trump szerint a zsidó állam egy izraeli katona megölésére válaszul indított támadást. Úgy fogalmazott: a Hamász csak egy nagyon kis része a közel-keleti békének.

Minden érdekelt féllel, így Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel is dolgozni akar a két Korea közötti feszültség enyhítésén az amerikai elnök. Donald Trump erről Dél -Koreában beszélt, a szöuli Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés pénteki megnyitója előtt.

Kamatot vágott a Fed, idén már másodszor. Az elemzői várakozásoknak megfelelően 4,25 század százalékról 4 százalékra csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank. Arról is döntöttek, hogy véget ér a Fed mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások.

Meghalt György Péter író, esztéta, médiakutató, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora. György Péter 71 éves volt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Napinfo    A jövő héten találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump - a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tallinn karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Tallinn karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi vásár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
First deaths from Hurricane Melissa confirmed in Jamaica as storm leaves trail of destruction across Caribbean

First deaths from Hurricane Melissa confirmed in Jamaica as storm leaves trail of destruction across Caribbean

At least 20 people have died in Haiti in flooding, with the storm now barrelling toward The Bahamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 21:04
Luxusszállodává válhat a BM épülete - a nap hírei
2025. október 20. 22:10
A jegybanki alapítványok megszüntetéséről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén - a nap hírei
×
×
×
×