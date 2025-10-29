Bloomberg: már tudni mikor találkozik Orvbán Viktor Donald Trumppal

Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de az még kérdéses, hogy hol – írja a Bloomberg egy amerikai forrásra hivatkozva.

A hírről beszámolva a hvg.hu emlékeztet rá, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten azt mondta: Orbán Washingtonban találkozik Trumppal, ahol majd megvitatják Magyarország védelmét az orosz olajra kivetett amerikai szankciók hatásaival szemben. Bár a tárcavezető szerint

az amerikai szankcióknak egyelőre nincs hatásuk a magyarországi oroszenergia-importra.

Orbán Viktor pedig Rómában úgy nyilatkozott, hamarosan Washingtonba utazik, hogy tárgyaljon a szankciókról, majd hozzátette: “különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki”.

Magyarország olaj- és gázimportjának nagy része Moszkvától függ. Ellentétben számos európai uniós országgal, amelyek Moszkva Ukrajna teljes körű inváziója után igyekeztek csökkenteni az orosz energiától való függőségüket, Magyarország fokozta beszerzéseit. Ez a függőség most energiaellátási kockázatot jelenthet Magyarország számára, ugyanis az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb olajtermelőire.