2025. október 29. szerda
Navracsics Tibor: újabb béremelést kapnak a közszolgálatban dolgozók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét - közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán.

A miniszter a közzétett videóban kiemelte, folytatják a béremelést a közszférában. "Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését" - idézte fel.

Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

"Emeljük a béreket a közszolgálatban" - emelte ki a miniszter.

