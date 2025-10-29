ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Taxik a Fõvárosi Közgyûlés ülése alatt Városháza elõtt 2025. október 29-én. A taxisok tarifaemelést követelnek, valamint egyebek mellett szorgalmazzák az engedélyek számának korlátozását, az illegális fuvarszervezés felszámolását.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Háromnapos taxis blokád indult Budapesten – nem kaptak szót a Közgyűlésen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.

A Fővárosi Taxi Egyesület korábbi közleménye szerint az eseményt azért szervezték, mert „bizonyos érdekcsoportok” a szabad taxizást ellehetetlenítve külföldieket alkalmazó flottás rendszert akarnak bevezetni.

A tiltakozók közül többen bementek a Fővárosi Közgyűlés ülésére, de a főpolgármester nem engedte, hogy a követeléseiket megfogalmazó levelüket ott felolvassák.

Budapest, 2025. október 29. A taxisdemonstráció képviselõi a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2025. október 29. A taxisdemonstráció képviselõi a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében. MTI/Szigetváry Zsolt

A taxisok közben a belváros más részein is forgalomlassító demonstrációkra gyűltek össze.

A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke a közgyűlési ülésről távozva közölte, hogy az eredmények érdekében minden lehetőséget szeretnének kihasználni, ezért a csütörtöki közmeghallgatáson is részt vesznek majd.

Váczi Norbert hozzátette, hogy a követeléseik ugyanazok, mint az egy hónapja tartott tiltakozáson is, tehát a tarifamódosítás és a létszámszabályozás mellett az illegális személyszállítás elleni küzdelmet tekintik a céljuknak.

Váczi Norbert, a Fõvárosi taxi egyesület társelnöke nyilatkozik a sajtó képviselõinek taxisok tüntetésén a Fõvárosi Közgyûlés ülése alatt Városháza elõtt. MTI/Purger Tamás
Váczi Norbert, a Fõvárosi taxi egyesület társelnöke nyilatkozik a sajtó képviselõinek taxisok tüntetésén a Fõvárosi Közgyûlés ülése alatt Városháza elõtt. MTI/Purger Tamás

A tárgyalások nem haladtak, ezért a tiltakozók minden közgyűlésen meg fognak jelenni, amíg nem lesznek eredmények. Más lehetőség nem látszik, mert a megegyezés Karácsony Gergellyel egyre kevésbé valószínű, de "erőteljesebb nyomásgyakorlással" talán célt lehet érni - fogalmazott.

A tiltakozás három napon át Budapest több pontján forgalomlassító demonstrációkkal folytatódik.

A taxisok tarifaemelést követelnek, valamint egyebek mellett szorgalmazzák az engedélyek számának korlátozását, az illegális fuvarszervezés felszámolását. MTI/Purger Tamás
A taxisok tarifaemelést követelnek, valamint egyebek mellett szorgalmazzák az engedélyek számának korlátozását, az illegális fuvarszervezés felszámolását. MTI/Purger Tamás

