Budapesten is lesz olyan kerület, ahová nem lehet csak úgy beköltözni

2026. január 1-től új korszak kezdődik Budapest XVI. kerületében: életbe lép a főváros első, „helyi önazonosság védelméről szóló” rendelete. A 20/2025. (X.27.) önkormányzati rendelet célja a kerület „kertvárosi jellegének és közösségi értékeinek megőrzése” – írja a Pénzcentrum.

A rendelet értelmében nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

településképi kötelezést előíró határozat van érvényben, vagy

településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,

ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

A rendelkezés szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben, például egy lakásban vagy házrészben. Ha már hét embernek van oda bejelentett lakcíme, a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

Lakcímkérelmet elektronikusa, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a polgármesteri hivatalnál. Hiányosság esetén 15 nap áll rendelkezésre a pótlásra, különben automatikusan elutasítják. A kérelmekről az Ügyrendi Bizottság dönt, végül a jegyző adja ki az engedélyt a lakcím létesítéséhez.

A rendelet szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának elővásárlási joga van a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.