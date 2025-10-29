ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.14
usd:
333.54
bux:
107014.51
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi megálljt mutat a tenyere felmutatásával.
Nyitókép: Pexels

Budapesten is lesz olyan kerület, ahová nem lehet csak úgy beköltözni

Infostart

2026 elejétől már a XVI. kerületi is korlátozásokat vezet be: nem csak a lakcímbejelentést, hanem az ingatlanok adásvételét is szabályozza a rendelet a kertvárosi jelleg megőrzése érdekében.

2026. január 1-től új korszak kezdődik Budapest XVI. kerületében: életbe lép a főváros első, „helyi önazonosság védelméről szóló” rendelete. A 20/2025. (X.27.) önkormányzati rendelet célja a kerület „kertvárosi jellegének és közösségi értékeinek megőrzése” – írja a Pénzcentrum.

A rendelet értelmében nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

  • településképi kötelezést előíró határozat van érvényben, vagy
  • településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,
  • ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

A rendelkezés szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben, például egy lakásban vagy házrészben. Ha már hét embernek van oda bejelentett lakcíme, a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

Lakcímkérelmet elektronikusa, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a polgármesteri hivatalnál. Hiányosság esetén 15 nap áll rendelkezésre a pótlásra, különben automatikusan elutasítják. A kérelmekről az Ügyrendi Bizottság dönt, végül a jegyző adja ki az engedélyt a lakcím létesítéséhez.

A rendelet szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának elővásárlási joga van a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

Kezdőlap    Belföld    Budapesten is lesz olyan kerület, ahová nem lehet csak úgy beköltözni

budapest

ingatlan

önkormányzat

korlátozás

adásvétel

xvi. kerület

beköltözés

helyi önazonosság védelme

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Új csúcson zárták a keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma reggel azonban a Fed kamatdöntésére várva bizonytalanabb a hangulat. Nagyot ment a japán piac az ázsiai tőzsdéken, az európai tőzsdéken kis elmozdulások látszanak a nyitásban, a BUX viszont emelkedik az OTP vezetésével, céláremeléseket követően. Az amerikai kamatdöntés mellett a vállalati gyorsjelentések lesznek a fókuszban, több nagy név is jelent a technológia szektorból, mint a Meta, a Microsoft és az Alphabet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így nyerhet bajnokságot Arteta Arsenalja: ebben nőttek nagyon a mezőny fölé

Így nyerhet bajnokságot Arteta Arsenalja: ebben nőttek nagyon a mezőny fölé

A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 10:50
Közlekedés a fővárosban mindenszentek és halottak napján – térkép
2025. október 29. 09:53
Új pozíciót vállalt Varga Judit, visszatér a nyilvánosság elé
×
×
×
×