Fővárosi Közgyűlés: nincs előrelépés a Sziget Fesztivál jövője ügyében

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte előterjesztést a testület a képviselők 13 igen szavazata és 19 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója a napirend vitájában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos közterület-használati szerződés felbontása esélyt ad arra, hogy legyen Sziget és legyen bevétel.

Ugyanakkor a közgyűlés kimondta, hogy szükség van a budai fonódó villamoshálózat továbbépítsére. A fejlesztés harmadik ütemében szükség lenne a Budafoki út-Dombóvári út csomópont és a Savoya Park között a Budafoki út hosszában kiépítendő villamosvonalra.

Karácsony Gergely fõpolgármester felszólal a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője által jegyzett javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület, amely "elvi éllel" rögzítette, hogy a kelenföldi Duna-part térségében megvalósult, folyamatban lévő és tervezett ingatlanfejlesztések közlekedési kiszolgálását elsősorban a közösségi közlekedésre, ezen belül a kötöttpályás szolgáltatásokra szükséges alapozni.

A határozat értelmében kezdeményezik a kormánynál és a XI. kerületi önkormányzatánál, valamint az érintett ingatlanfejlesztőknél, hogy olyan szabályozást hozzanak létre, amely az épülő lakások után négyzetméterenként nettó 50 ezer forintnyi hozzájárulásról is rendelkezzen a környék közösségi közlekedési infrastruktúrájának kiépítésére, ezáltal biztosítva a villamosvonal ütemezett kiépítésének fedezetét.