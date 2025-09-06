ARÉNA
2025. szeptember 6. szombat
Nyitókép: Pixabay.com

Kétfordulós választási rendszer? - A nap hírei

Infostart / InfoRádió

Közvetlen párbeszédre hívta Szijjártó Pétert Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról az ukrán külügyminiszter. A kétfordulós választási rendszert vezetné vissza kormányra kerülése esetén a Demokratikus Koalíció. Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna vértanút Veszprémben. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Magyarország és Románia a jövőben is szorosan együtt fog működni az energetika területén - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter az új román energiaügyi miniszterrel, Bogdan-Gruia Ivannal első telefonos egyeztetését követően hangsúlyozta, hogy Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában. Felidézte azt is, hogy a két ország bővítette a földgáz-összeköttetés kapacitását, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból. Hozzátette: a magyar-román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog.

Közvetlen párbeszédre hívta magyar partnerét Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról az ukrán külügyminiszter. Andrij Szibiha az X-en Szijjártó Pétert megnevezve arról írt, hogy Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz nem jelent veszélyt Magyarországra, hanem épp ellenkezőleg, a magyarok nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálná az ukrán bővítés. Az ukrán külügyminiszter kiemelte, hogy a kárpátaljai magyar közösség támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, hozzátéve, hogy nem fenyegeti a magyar gazdákat és a munkaerőpiacot sem a tervezett bővítést.

Az erős baloldal előfeltétele a kormányváltásnak a Demokratikus Koalíció elnöke szerint. Dobrev Klára az ellenzéki párt politikai évadnyitó rendezvényén Budapesten azt ígérte, hogy ott lesznek mind a 106 választókerületben és el fogják vinni a szavazófülkékbe azokat is, akik soha nem szavaznának jobboldali pártra. Hozzátette: a DK rendelkezik egy 150 oldalas kormányprogrammal, ami szerint javaslatot nyújtanának be az alaptörvény semmisségéről, és elkezdnének egy új, ideológiai és hitbéli kérdésekben semleges alkotmány megalkotását, amit népszavazáson hagyatnának jóvá.

Folytatódik a fogyatékossággal élők lakhatási programja, már 5300-an kaptak új esélyt a teljesebb életre - közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Fülöp Attila kiemelte, Budapesten 2026 végéig több mint 100 új férőhelyet hoznak létre, 1 milliárd forintos kormányzati támogatással, az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésében.

Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 2022. júniusában leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is a főváros VI. kerületében. Az utcán a lehulló törmeléktől egy nő életveszélyesen, hárman könnyebben sérültek. A szakvélemények megállapítják, hogy a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be, az ügy iratait a nyomozók vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.

Tűz ütött ki az I. kerületi Déryné étterem, kávézó egyik alagsori gépészeti helyiségében ma hajnalban – közölte a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A lángok átterjedtek a vendégtérre is, de senki sem sérült meg. A keletkezett tüzet sikerült eloltani, de a füstből az épület két lakásába is bejutott a szellőzőrendszeren keresztül. Az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították.

Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna vértanút Veszprémben. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az 1945-ben Litéren vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán felidézte, hogy 24 éves sem volt, amikor életét áldozta a hitért és a tisztaságért. Szentté avatását Mindszenty József, veszprémi püspök kezdte el 1945-ben.

A NATO-haderők állomásoztatását Ukrajnában szinte elképzelhetetlennek tartja a bajor miniszterelnök. Markus Söder szerint Oroszország ezt semmiképpen sem fogadná el, hiszen ez Ukrajna NATO-csatlakozásának előszobája lenne. Véleménye szerint a béke jelenleg nem látszik elérhetőnek, ezért jogos felvetésnek nevezte, hogy a hadköteles korú ukránokat visszaküldjék hazájukba, hogy ott ők maguk gondoskodhassanak a biztonságról. Markus Söder hozzátette: változtatni kell a Németországban élő ukránoknak járó állami anyagi támogatáson is.

Ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt az amerikai elnök a Google-bírság miatt. Az Európai Bizottság pénteken mintegy 3 milliárd euró bírságot szabott ki a Google-ra, mert az EU trösztellenes szabályait megsértve torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparban. Donald Trump közösségi oldalán úgy reagált, hogy Európa az újabb amerikai vállalatot, a Google-t sújtó bírságával az amerikai beruházásoktól, munkahelyteremtésektől vett el pénzt. Egyúttal kilátásba helyezte, hogy megindítja az amerikai kereskedelmi törvény azon passzusát, amely vámokat ír elő a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.

Donald Trump amerikai elnök négy jelöltet nevezett meg Jerome Powell Fed-elnök lehetséges utódjaként. A jelöltek között van a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett, a pénzügyminiszter Scott Bessent, a korábbi Fed-kormányzó Kevin Warsh és a jelenlegi Fed-tanácstag Christopher Waller. Scott Bessent pénzügyminiszter azonban kijelentette, hogy nem kívánja betölteni a posztot.

Elrendelte Gáza város evakuálását az izraeli hadsereg. Az IDF szóvivője, felszólította a lakókat, hogy déli irányban hagyják el a települést, a Khan Younis melletti tengerparton kialakított humanitárius zónba, ahol ellátást kapnak. Az izraeli hadsereg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken arról számolt be: intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal.

Újabb erős utórengések rázták meg Afganisztánt. Az amerikai geofizikai intézet szerint a legutóbbi, 5,2-es erősségű utórengés az esti órákban volt Kunár tartományban. Csütörtök este óta legalább öt földmozgást regisztráltak A hétfőre virradóra történt 6-os erősségű földrengésnek legalább 2200 halálos áldozata és csaknem 4000 sérültje van Kunar és Nangarhar tartományokban, ahol mintegy 7000 ház dőlt romba.

Kétfordulós választási rendszer? - A nap hírei

választás

napinfó

hír

