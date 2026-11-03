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Lécrivain Philippe JAENADA, auteur du roman « Au printemps des Monstres » basé sur une histoire vraie et horrible qui lui vaut d’ être présent au festival Quai du Polar à Lyon. (Photo by Sophie Bassouls/Sygma via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Sophie Bassouls/Sygma via Getty Images

Bűnügyi regény kapta a legrangosabb irodalmi díjat Franciaországban

Infostart / MTI

Philippe Jaenada bűnűgyi regénye, a L'Inconnue du quai de Javel (Az idegen nő a Javel rakparton) kapta idén a legrangosabb francia irodalmi elismerést, a Goncourt-díjat – jelentették be Párizsban.

Tizenharmadik regényében a 62 éves író a rá jellemző aprólékosággal, humoros kitérőkkel és mély empátiával tárja fel egy több mint hetven éve meggyilkolt fiatal breton nő tragédiáját.

Louise Cansot-t 1949. szeptember 7-én, 29 éves korában ölték meg, a Lise művésznéven ismert nő a párizsi Montparnasse negyed művészeinek egyik legkeresettebb modellje volt. Halálát a mai napig rejtély övezi.

„Beteljesülés, megtiszteltetés számomra ez a díj” – mondta a rangos irodalmi elismerésre negyedik alkalommal felterjesztett író, amikor megérkezett a párizsi Opera közelében található híres Drouant étterembe, ahol a Goncourt Akadémia zsűritagjai várták.

Philippe Jaenada csaknem három évtizede ír regényeket megoldatlan bűncselekményekről bírósági archívumok alapján, amelyeket személyes történetekkel fűszerez.

A párizsi Flammarion kiadó gondozásában megjelent, 530 oldalas legújabb története „láthatóvá tesz egy nőt, akit láthatatlanná tettek, egy áldozatot, egy fiatal áldozatot, akivel a rendőrség nem igazán foglalkozott” – mondta Philippe Claudel, a Goncourt-díj zsűrijének elnöke, amikor bejelentette a nyertes nevét a sajtónak.

A kilenc akadémiai tag közül az utolsó körben hatan szavaztak Philippe Jaenada művére, míg hárman Sylvain Prudhomme regényét (De l'autre côté du - A tó másik oldaláról) találták a legjobbnak, amely egy fiatal fotós sétáiról szól egy hegyvidéki természetvédelmi területen.

A bűnügyi regény narrátora a Georges Simenon krimijeiből ismert Maigret felügyelő módszereit alkalmazza a gyilkos megtalálásához, egyrészt áttanulmányozza a rendőrség korabeli jegyzőkönyveit, másrészt felkeresi azokat a helyszíneket, ahol az áldozat élt.

Philippe Jaenada újságíróknak elmondta: boldog, hogy végre elnyerte a Goncourt-díjat, de tudja, hogy a médiafigyelem miatt most „őrület” vár rá, miközben már most arra vágyik, hogy visszatérhessen a bírósági archívumok feltárásához.

Gyorsan vissza akarom nyerni a békés, mozdulatlan, elszigetelt életemet, hogy írjak – jelentette ki a szerző, aki büszkén állítja, hogy nincs mobiltelefonja. „Írni, kutatni, elbújni az archívumokban. Számomra nincs ennél jobb” – mondta.

A másik legjelentősebb francia irodalmi elismerést, a főként formai újításokért adományozott Renaudot-díjat a zsűri François-Henri Désérable-nak ítélte oda Le Palais (A palota) című regényéért, amely a Gallimard kiadó gondozásában jelent meg.

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Kezdőlap    Kultúra    Bűnügyi regény kapta a legrangosabb irodalmi díjat Franciaországban

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