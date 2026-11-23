Most bárki megveheti a Balaton déli partjának egyik ismert szórakozóhelyét: a balatonmáriafürdői Delta Retro Music Factoryt 225 millió forintért kínálják – vette észre a Zaol.

A vételár a közel 350 négyzetméteres diszkón kívül tartalmaz egy teljes bejáratott vállalkozást, komplett hang- és fénytechnikát, valamint egy külön üzlethelyiséget is.

A cikk szerint a környéken népszerű volt a hely korábban.

A diszkó mindössze egyperces sétára található a balatonmáriafürdői strandtól. A vállalkozás közel húsz éve működik sikeresen, kialakult vendégkörrel és stabil piaci pozícióval. A hirdető szerint körülbelül 50 kilométeres körzetben nincs hozzá hasonló konkurens szórakozóhely.

A hirdetés szerint egy átlagos pénteki vagy szombati estén körülbelül 400 látogatóval számolnak, népszerű fellépők esetén pedig akár 700-an is érkezhetnek. Júliusban és augusztusban egy-egy nyitvatartási napon jellemzően 500–600 vendéget fogadnak. A szórakozóhely télen és nyáron egyaránt működik, a belépési koncepció pedig a 25 év feletti vendégkörre épül.

Az irányár tartalmazza a teljes bútorzatot, a bárfelszerelést, a beépített hang- és fénytechnikát, valamint a működéshez szükséges háttérfelszerelést. A csomag része egy további, 20–30 millió forint értékűre becsült tartalék lézer-, fény-, füst- és hangtechnikai eszközállomány is. A vásárló ezenfelül egy, a balatonmáriafürdői sétálóutcában található, körülbelül 30 négyzetméteres üzlethelyiséget is megkap, amely jelenlegi bérlőjével együtt is átvehető.

Az eladás oka a tulajdonosok életkora és visszavonulási szándéka. Az új üzemeltetőnek a jelenlegi tulajdonosok betanítást, a működési rendszer és a szakmai kapcsolatok átadását is vállalják.

Az épület 1968-ban készült el, az 1970-es évek elejétől pedig már diszkóként működött.