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Turi Attila a Magyar Mûvészeti Akadémia újraválasztott elnöke (b) interjút ad az MTI újságírójának a Pesti Vigadóban 2026. október 7-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Turi Attila régi-új MMA-elnök: „most türelmesnek kell lenni”

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Ismét Turi Attilát választotta elnökének a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). Az intézményvezető újraválasztása után interjút adott az InfoRádiónak, és beszélt az előttük álló legnagyobb kihívásról, valamint a kormánnyal való viszonyukról is.

A kérdésre, hogy mire számít, ez most egy könnyebb vagy nehezebb ciklus lesz-e, mint az előző volt, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott elnöke azt mondta az InfoRádióban: természetesen nehezebb, hisz minden változik a magyar társadalomban, „és bár az MMA nem politikai szervezet, de nyilvánvalóan, mint mindannyiunk életére, kihat a politika, a politikai döntések.”

„Tehát ebben kell pozicionálnunk magunkat, és örömteli módon úgy, hogy azt hallottuk Kecskeméti Gábortól, az MTA főtitkárától, hogy remény van arra, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia is pozícióba tud kerülni, tehát a magyar művészeti életben két horizontális átlátóképességgel és kapcsolatrendszerrel rendelkező társaság tud együtt dolgozni” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy együtt dolgozni vagy összeolvadni? Merthogy az utóbbiról is lehetett hallani, azt mondta: „mindenfajta fantáziákról lehetett hallani az utóbbi fél évben.

Én azt gondolom, hogy az a fajta talán inkább nyugat-ázsiainak mondható gondolkodás, hogy egy jurta, egy sátor, vagy egy vár, egy kapitány gondolkodás a kultúrában nem alkalmazható.

A kultúrában az a szerencsés, ha többfajta szervezet tudja együtt segíteni a mély kultúrát, a mély művészetet. Ezzel semmilyen fajta gond nincsen, mindkét akadémiában kiváló alkotó- és előadóművészek vannak. Dolgozni kell, ahogy a Széchenyi Irodalmi Akadémia alapszabályában is benne van, hogy ösztöndíjakat szeretne adni, díjakat szeretne adni, szimpóziumokat, találkozókat, vitaesteket rendezni. Hajrá, mi nagyon szívesen részt veszünk ebben, nem kell nekünk okvetlenül részt venni, de nagyon szívesen, mint ahogy őket is többször meghívtuk, és voltak alkalmak, amikor találkoztunk” – fogalmazott.

„Az, hogy mi lesz a következő ciklus legnagyobb kihívása, nyilvánvalóan részben a lehetőségeinktől, költségvetésünktől is függ, de

a legnagyobb kihívásnak azt tekintem, hogy megmutassuk az MMA jelenlétét a művészeti világban, a digitális térben. Ebben nem vagyunk kellően felkészültek.

Az intézménycsaládunk a Vigadótól a kutatóintézeten át a MÉM MDK-ig hatalmas eredményeket produkál, amit a szakma is elismer, de ezek valahogy nem kerülnek igazán be a köztudatba, ami ma a digitális térbe költözött. Ezt jobban kell bejátszanunk, jobban el kell mondanunk, hogy mi az az évi 700-800 program, amit saját szervezésben megvalósítunk, és amire várjuk az embereket” – fogalmazott az elnök.

A kérdésre, hogy milyen a kapcsolatuk az új kormányzattal, azt mondta: „ahova hívnak, és ahova jelentkezünk, hogy van gondolatunk, ott tudunk beszélni. Ebben, azt gondolom,

türelmesnek kell lenni, alakulnak a dolgok. Olyan embereknek kell minisztériumokat vezetniük, akiknek nem biztos, hogy volt előtte ilyenfajta gyakorlatuk, 16 év sok idő, alakulnia kell ennek a rendszernek,

amelyeknek vannak mechanikus részei, egyszerűen törvényi kötelezettségek, amiket be kell tartani, és vannak strukturálisan átgondolandó dolgok. Én tisztelettel és türelemmel várom a kultuszminisztérium döntéseit. Már maga a minisztérium elnevezése is olyan értelemben közel áll hozzánk, hogy mint Makovecz Imre-tanítvány és munkatárs, az építészeti pályafutásomat én is a faluházakkal kezdtem, amelyeknek nem elsősorban az építészeti értékük, hanem a közösségi kapcsolatokat építő értékük volt a fontos” – mondta Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia frissen újraválasztott elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.

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Kezdőlap    Kultúra    Turi Attila régi-új MMA-elnök: „most türelmesnek kell lenni”

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