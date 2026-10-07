Turi Attilát újraválasztották a Magyar Művészeti Akadémia elnökének

A szavazás a közgyűlés zárt ülésén zajlott le, az MMA-t három éve vezető Turi Attila építész új megbízatása három évre, 2026. november 5-től 2029. november 4-ig szól. Az elnöki posztra Turi Attilának egy kihívója volt, Zoboki Gábor építészmérnök.

A közgyűlésen – szintén zárt ajtók mögött – újraválasztották Richly Gábor eddigi főtitkárt. A két alelnök egyike a tisztséget eddig is betöltő Rátóti Zoltán színművész lett, a másik pedig Szurcsik József képzőművész.

Az MMA négyfős elnökségébe a 15 jelölt közül hármat választottak meg a voksok több mint felével: Kiss Jánost, az egyik jelenlegi alelnököt, valamint az újonnan a vezetésbe kerülő Iancu Laurát és Balázs Jánost. A többi jelölt közül senki nem kapta meg a szükséges szavazatmennyiséget, így az elnökség negyedik tagját a következő közgyűlésen választják meg.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott elnöke 1959-ben született, Kossuth- és Ybl-díjas magyar építész, Pilisszentlászló főépítésze, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke. A magyar organikus építészet meghatározó alakja, Makovecz Imre tanítványa és hajdani munkatársa. Vezető szerepet vállalt a 2001-es tiszai árvíz és a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítésben a Kós Károly Egyesülés építészeivel együttműködve. Középületek mellett nagyszámú lakóépületet is tervezett.

Az MMA szerdai tisztújító közgyűlésén, zárt ajtók mögött hangzottak el az elnöki és testületi tájékoztatók, valamint a felügyeleti testület beszámolója az elmúlt időszakról. A résztevők elfogadták az MMA 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és számos más személyi és bizottsági kérdésben is döntöttek.