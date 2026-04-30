2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus elõadást tart a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2024. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újabb hatalmas elismerést kapott Krausz Ferenc

Infostart / MTI

A Nobel-díjas Krausz Ferenc az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS) tagja lett – közölte az Élvonal Alapítvány.

A közleményben azt írták, hogy április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választott soraiba. Mint a tájékoztatóban fogalmaztak, a döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.

Krausz Ferenc az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem professzora és a Hong Kong Academy of Sciences tagja.

A nemzetközi tagok az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nemcsak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli – olvasható a közleményben.

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök telefonon egyeztettek egy potenciális tűzszünetről a Győzelem Napján, azaz május 9-én. Trump szerint az sem kizárt, hogy tartós fegyvernyugvás álljon be Moszkva és Kijev között. Ukrán jelentések szerint merényletet kíséreltek meg Azatbek Omurbekov vezérőrnagy, a hírhedt "Bucsai mészáros" ellen, de a különleges alakulatok máshol is ténykednek: informátorokat menekítettek Zaporizzsja megszállt részéről, helikoptereket robbantottak fel mélyen a frontvonal mögött. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Kiélezett hajrá a Fizz Ligában: a hétvégén eldől a bajnoki cím?

A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű lehet.

Calls for more action on antisemitism after two Jewish men stabbed in north London

Shilome Rand, 34, and Moshe Shine, 76, have been named locally as the victims. A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.

2026. április 30. 06:34
Jön a Budapesti Tavaszi Fesztivál, és hétköznaponként is zárlat lesz a rakparton
2026. április 29. 15:01
Erős zenei felhozatal és újdonságok várják a Sziget látogatóit
