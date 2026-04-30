Újabb hatalmas elismerést kapott Krausz Ferenc

A közleményben azt írták, hogy április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választott soraiba. Mint a tájékoztatóban fogalmaztak, a döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.

Krausz Ferenc az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem professzora és a Hong Kong Academy of Sciences tagja.

A nemzetközi tagok az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nemcsak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli – olvasható a közleményben.