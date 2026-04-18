Százezrek szerint ez a legszebb nevű magyar település

A hónapokon át tartó kezdeményezés során több százezer voks érkezett a nyelvészek és kulturális szakemberek által összeállított listákra.

Az országos rangsor élén

Oltárc végzett 272 685 szavazattal, a második helyet Tengelic, a harmadikat pedig Vindornyaszőlős szerezte meg.

A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, emellett a határon túli magyar települések kategóriájában az erdélyi Angyalos bizonyult a legnépszerűbbnek.

A verseny szakmai zsűrije külön kategóriában értékelte a településnevek esztétikáját. Ennek keretében kapott elismerést a somogyi Lulla, amely a szakértők szerint kiemelkedik a mezőnyből.

A regionális győztesek listája

Délnyugat-Magyarország (és országos első): Oltárc (272 685 szavazat)

Északkelet-Magyarország: Boldog (210 418 szavazat)

Északnyugat-Magyarország: Csehimindszent (121 605 szavazat)

Délkelet-Magyarország: Újszentmargita (34 460 szavazat)

A különdíjasok listája

Balinka

Aranyosapáti

Szamosangyalos

Kaskantyú

Magyarföld

Lulla

Hamvasd (A)

Ábránka (UKR)

Csendlak (SLO)

Újnagyfény (RS)

A Magyar Nyelv Hetén zárult program célja a magyar nyelv gazdagságának és a településnevek kulturális értékének bemutatása volt. A győztes falvakban a tervek szerint nyelvi és kulturális rendezvényeket tartanak a közeljövőben.