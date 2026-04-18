Százezrek szerint ez a legszebb nevű magyar település

A hónapokon át tartó kezdeményezés során több százezer voks érkezett a nyelvészek és kulturális szakemberek által összeállított listákra.
Az országos rangsor élén
Oltárc végzett 272 685 szavazattal, a második helyet Tengelic, a harmadikat pedig Vindornyaszőlős szerezte meg.
A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, emellett a határon túli magyar települések kategóriájában az erdélyi Angyalos bizonyult a legnépszerűbbnek.
A verseny szakmai zsűrije külön kategóriában értékelte a településnevek esztétikáját. Ennek keretében kapott elismerést a somogyi Lulla, amely a szakértők szerint kiemelkedik a mezőnyből.
A regionális győztesek listája
- Délnyugat-Magyarország (és országos első): Oltárc (272 685 szavazat)
- Északkelet-Magyarország: Boldog (210 418 szavazat)
- Északnyugat-Magyarország: Csehimindszent (121 605 szavazat)
- Délkelet-Magyarország: Újszentmargita (34 460 szavazat)
A különdíjasok listája
- Balinka
- Aranyosapáti
- Szamosangyalos
- Kaskantyú
- Magyarföld
- Lulla
- Hamvasd (A)
- Ábránka (UKR)
- Csendlak (SLO)
- Újnagyfény (RS)
A Magyar Nyelv Hetén zárult program célja a magyar nyelv gazdagságának és a településnevek kulturális értékének bemutatása volt. A győztes falvakban a tervek szerint nyelvi és kulturális rendezvényeket tartanak a közeljövőben.