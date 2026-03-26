Rangos elismerést kapott Párizsban Enyedi Ildikó

A Francia Köztársaság Művészeti és Irodalmi Érdemrendjének lovagi fokozatával tüntették ki szerda este Enyedi Ildikót Párizsban.

A filmrendezőnek a legújabb filmje, a Csendes barát franciaországi mozibemutatója előtti vetítésén a francia kulturális miniszter által adományozott elismerést Costa-Gavras Oscar-díjas filmrendező adta át, az általa elnökölt Cinématheque française dísztermében.

A mintegy ötszáz fős közönség előtt Enyedi Ildikó franciául elmondott köszöntőjében felidézte, hogy amikor tinédzserként először járt Franciaországban az 1973-as első olajválság idején, meglepte, hogy ellentétben más országokkal, Franciaország nem ijedt meg, hanem továbbra is nagyvonalúan támogatta a művészetet és a tudományt, és azóta is újra és újra azt tapasztalja, hogy minden nehézség ellenére, kormányoktól függetlenül, továbbra is ezt teszi. Ez a kamaszkori élmény számára nagyon meghatározó vált, és nagy hatással volt a világlátására – hangsúlyozta.

„Nagyon megérint ez az elismerés, és az, hogy visszhangra talált a Franciaország iránti csodálatom és erős ragaszkodásom” – mondta a rendező. Hozzátette: „Annak pedig külön örülök, hogy itt, ebben a teremben vehetem azt át, a mozi történelmének központi helyén, és hogy azt éppen Costa-Gavras kezéből kaphatom meg”.

Enyedi Ildikó külön köszönetet mondott a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma csapatának és igazgatójának, Ráduly Györgynek az „energikus” munkájukért annak érdekében, hogy a „törékeny és sérülékeny” magyar filmörökséget minél többen megismerhessék a világban.

A Csendes barát április 1-jei franciaországi mozibemutatója alkalmából a Cinématheque française retropektív sorozattal köszönti Enyedi Ildikót. A kortárs magyar filmművészet egyik kiemelkedő alakjának korábbi alkotásai március 25. és április 1. között láthatók a párizsi Liszt Intézet és a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A válogatásban szerepelnek a rendező legfontosabb filmjei, köztük Az én XX. századom, a Simon mágus, az Oscar-jelölt Testről és lélekről, valamint A feleségem története.