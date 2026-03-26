2026. március 26. csütörtök Emánuel
Enyedi Ildikó filmrendező, forgatókönyvíró az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című film alkotóinak sajtótájékoztatóján egy budapesti kávézóban 2018. január 23-án. A filmet a legjobb idegen nyelvű alkotások kategóriájában jelölték ezen a napon Los Angelesben.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Rangos elismerést kapott Párizsban Enyedi Ildikó

Infostart / MTI

A filmrendező legújabb alkotása, a Csendes barát franciaországi bemutatója előtt vehette át a jelentős állami kitüntetést.

A Francia Köztársaság Művészeti és Irodalmi Érdemrendjének lovagi fokozatával tüntették ki szerda este Enyedi Ildikót Párizsban.

A filmrendezőnek a legújabb filmje, a Csendes barát franciaországi mozibemutatója előtti vetítésén a francia kulturális miniszter által adományozott elismerést Costa-Gavras Oscar-díjas filmrendező adta át, az általa elnökölt Cinématheque française dísztermében.

A mintegy ötszáz fős közönség előtt Enyedi Ildikó franciául elmondott köszöntőjében felidézte, hogy amikor tinédzserként először járt Franciaországban az 1973-as első olajválság idején, meglepte, hogy ellentétben más országokkal, Franciaország nem ijedt meg, hanem továbbra is nagyvonalúan támogatta a művészetet és a tudományt, és azóta is újra és újra azt tapasztalja, hogy minden nehézség ellenére, kormányoktól függetlenül, továbbra is ezt teszi. Ez a kamaszkori élmény számára nagyon meghatározó vált, és nagy hatással volt a világlátására – hangsúlyozta.

„Nagyon megérint ez az elismerés, és az, hogy visszhangra talált a Franciaország iránti csodálatom és erős ragaszkodásom” – mondta a rendező. Hozzátette: „Annak pedig külön örülök, hogy itt, ebben a teremben vehetem azt át, a mozi történelmének központi helyén, és hogy azt éppen Costa-Gavras kezéből kaphatom meg”.

Enyedi Ildikó külön köszönetet mondott a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma csapatának és igazgatójának, Ráduly Györgynek az „energikus” munkájukért annak érdekében, hogy a „törékeny és sérülékeny” magyar filmörökséget minél többen megismerhessék a világban.

A Csendes barát április 1-jei franciaországi mozibemutatója alkalmából a Cinématheque française retropektív sorozattal köszönti Enyedi Ildikót. A kortárs magyar filmművészet egyik kiemelkedő alakjának korábbi alkotásai március 25. és április 1. között láthatók a párizsi Liszt Intézet és a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A válogatásban szerepelnek a rendező legfontosabb filmjei, köztük Az én XX. századom, a Simon mágus, az Oscar-jelölt Testről és lélekről, valamint A feleségem története.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány – Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormánszóvivő tájékoztatja a nyilvánosságot a szerdai kormányülés döntéseiről. Ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!
 

Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015

Szétbombázta az orosz hadsereg Odesszát, Leningrádra mért csapást Ukrajna - Csütörtöki híreink az ukrán frontról percről percre

Legalább 25 orosz kamikaze drón vette célba az éjjel Odesszát, Ukrajna déli kikötővárosát, a károk felmérése még folyamatban van. Az ukrán haderő a Szentpétervár központú Leningrád régiót támadta: Visztyino, Viborg és Kirisi térségéből jelentettek légvédelmi tüzet. A frontvonalon a harcok epicentruma hónapok óta Pokrovszk, Huljajpole és Kosztyantynivka. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 16:32
Dupla jubileum: különleges programokkal ünnepel a 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes
2026. március 24. 11:26
Meghalt a Superman-filmek színésznője
×
×