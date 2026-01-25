ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Holle anyó című előadás szereplői a Fővárosi Nagycirkusz színpadán.
Nyitókép: Facebook/Fővárosi Nagycirkusz

Pazar előadás Budapesten

Infostart / MTI

Csillagok találkozása címmel különleges, egyszeri alkalommal látható közös gálaestet rendez a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház február 10-én, kedden a Fővárosi Nagycirkuszban.

A közleményben kiemelték, hogy az előadás során a Budapesti Operettszínház művészei nemzetközi cirkuszművészek társaságában lépnek a porondra. A műsorban részletek hangzanak el a Carmen, A Notre Dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, A cirkuszhercegnő és a Csárdáskirálynő című operettekből, valamint a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszínházi produkciói közül a Melyiket a 9 közül? és a Holle anyó című előadásokból.

"A látványos koreográfiák és artistaprodukciók megismételhetetlen élményt ajánlanak a közönség számára. A Csillagok találkozása című gálaest valódi kulturális találkozás, amely hidat képez a különböző generációk és műfajok között" - fogalmaztak a sajtóanyagban.

Az esten színpadra lép Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Homonnay Zsolt, Kiss Zoltán, Sándor Péter, Szomor György, Tassonyi Balázs (e.h. SZFE), az Izraelből érkező Duo Aerial DNA (lengőrúd), az etiópiai Duo Sabawian (adagio), az Argentínából és USA-ból érkező Flying Tabares (fliegende,lengő trapéz), Kelly Folco olasz cirkuszművész (egykerekű), az Egyesült Királyságból érkező Thomas Lacey (kutyaszám), valamint egy magyar páros, a Duo Kriko (gurtni).

A műsor házigazdája Tassonyi Balázs, közreműködik a Budapesti Operettszínház Balettkara, Énekkara és Zenekara, vezényel Tassonyi Zsolt. Közreműködik továbbá a Fővárosi Nagycirkusz zenekara, tánckara és artistaművészei, a zenekar vezetője Szakál László. Az est koreográfusai Fejes Kitty és Simon István, a produkciós menedzser Csicsely Zoltán.

A gála rendezője Homonnay Zsolt, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Budapesti Operettszínház és a Fővárosi Nagycirkusz szoros szakmai kapcsolata nem újkeletű. Idézték Kiss-B. Atillát, a Nagymező utcai teátrum főigazgatóját és Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját, akik egy korábbi interjúban kifejtették: kultúrstratégiai intézményekként közös a felelősségük abban, hogy elérjék a lehető legszélesebb nézőközönséget, ezért az Operettszínház és a Cirkusz évek óta magas minőségű és szerteágazó együttműködésre tekinthet vissza. Úgy fogalmaztak, hogy ennek egyik kiemelkedő megnyilvánulása A cirkuszhercegnő és Az Orfeum mágusa című nagyoperettek, valamint a Carmen című musical operettszínházi bemutatói.

A két intézményvezető hangsúlyozta, hogy láthatóvá teszik a két műfaj kooperációját a művészi, színpadi összjáték terén is. "Amikor a két összművészeti műfajt jó ízléssel egymás mellé rendelik, a katarzis élménye megsokszorozódik" - fogalmaztak az intézményvezetők.

Kezdőlap    Kultúra    Pazar előadás Budapesten

fővárosi nagycirkusz

gála

operettszínház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?

Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?

Tavaly hosszú idő után először ismét több pénzt fektettek be külföldi vállalatok Németországban, mint amennyit német cégek külföldön ruháztak be az IW gazdaságkutató intézet vasárnap publikált elemzése alapján. Az intézet becslése szerint a külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) egy év alatt több mint a duplájukra nőttek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?

Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?

A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a világ vezető hatalmai számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

Federal authorities claim Alex Pretti was a “domestic terrorist” although Minnesota’s governor has criticised their account as “nonsense”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 17:59
Vasarely hazatér Pécsre – jubileumi évad indul
2026. január 23. 12:08
Megmenekültek Pannonhalma ősi könyvei, de le kell vonni a tanulságokat
×
×
×
×