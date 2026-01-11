ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 25: Supermans (Christopher Reeve) Cape est. Â£60,000 - Â£120,000 goes on display as part of Propstores film memorabilia auction on November 25, 2025 in London, England. (Photo by Alishia Abodunde/Getty Images)
Nyitókép: Alishia Abodunde

Superman rekordot döntött - a valóságban

Infostart

A csaknem 90 éves képregény, amely megjelenésekor 10 centbe került, most 15 millió dollárt adtak érte.

Rekordáron, 15 millió dollárért (5 milliárd forintért) vásárolta meg egy gyűjtő a Supermant bemutató képregény egy ritka példányát - jelentett be pénteken az eladást szervező manhattani Metropolis Collectibles.

Az Action Comics Superman 1938-as első kiadásának most elkelt példányát 2000-ben a filmsztár Nicolas Cage otthonából lopták el, de 2011-ben előkerült egy kaliforniai raktárvásáron, a színész visszakapta, majd fél évvel később egy aukción 2,2 millió dollárért (729 millió forintért) megvált tőle.

A pénteki eladást szervező Metropolis Collectibles közlése szerint a képregényt áruba bocsátó tulajdonos és a vevő nem kívánta felfedni magát.

A csaknem 90 éves képregény, amely megjelenésekor 10 centbe került, elmeséli Superman születésének történetét egy haldokló bolygón, utazását a Földre és elhatározását, hogy "rendkívüli erejét az emberiség javára fordítja".

Vincent Zurzolo, a Metropolis Collectibles elnöke szerint körülbelül 100 példány létezik az Action Comics No. 1-ból. "Ez a képregények egy Szent Grálja. Superman és népszerűsége nélkül nem lenne Batman vagy más szuperhős képregénylegenda" - hangsúlyozta Zurzolo.

Tavaly novemberben a Superman-képregény 1939-ben megjelent egyik első példánya egy aukción 9,12 millió dollárért (3 milliárd forintért) kelt el.

Kezdőlap    Kultúra    Superman rekordot döntött - a valóságban

árverés

superman

képregény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Múlt éjjel több mint 150 drónnal, köztük 110 Shahed-típusú eszközzel támadta éjjel Ukrajnát az orosz fél az RBC Ukraine tájékoztatása szerint. A légvédelem a drónok többségét sikeresen lelőtte, az ukrán légierő azt kéri, hogy mindenki ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kína vezetésével a BRICS+ tagországai hadgyakorlatot tartanak Dél-Afrika partjainál, Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek korvettekkel, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a "Will for Peace 2026" kódnevű hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Rég láttad a Forrest Gumpot? Lássuk, mire emlékszel az örök klasszikusból!

Kvíz: Rég láttad a Forrest Gumpot? Lássuk, mire emlékszel az örök klasszikusból!

A világ leghíresebb filmtörténeti alkotásai közé soroljuk Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú történetét. Teszteld, mit tudsz róla!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Medics at two hospitals tell the BBC more than 100 bodies have been brought in over a two day period.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 18:00
Picasso, van Gogh, Klimt és Frida Kahlo is ott van a 2025-ös nemzetközi aukciós toplistán
2026. január 10. 09:55
A gyerekvállalásról álmodóknak is szól a Vígszínház ősbemutatója
×
×
×
×