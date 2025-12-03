ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Gryllus Dániel, a Kaláka együttes tagja furulyázik a Kutatók éjszakáján tartott, szimfonikus zenekarral kísért fizika bemutatón a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q épületében 2022. szeptember 30-án este.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Adventi turnéra indul a Kaláka

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ismét adventi turnéra indul a Kaláka. A népszerű zenekar december 4-én a budapesti Deák Ferenc téri evangélikus templomban kezdi a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című műsorsorozatát, és 21-én este Óbudán zárja.

A kétszeres Kossuth-díjas Kaláka december folyamán tizenöt alkalommal varázsol ünnepi hangulatot a határainkon innen és túl élő magyar közösségekhez – közölték a szervezők az MTI-vel.

A turné állomásai között szerepel Nagybánya, Gyergyóalfalu, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Bukarest, Brassó és Marosvásárhely, itthon pedig Dunakeszi mellett több budapesti helyszínen is fellép az együttes. Kiemelt esemény a december 21-én, a MOM Kulturális Központban megrendezett dupla koncert.

Mint írták, a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című műsorban magyar és más nemzetiségek karácsonyi népdalai, régi egyházi énekek és megzenésített karácsonyi versek hangzanak el. Kányádi Sándort idézve „karon ülőtől botra támaszkodóig” mindenki számára valódi zenei élmény, amely egyben ráhangol az ünnepre.

A betlehemesek karácsonykor házról házra járva üdvözlő versük végén teszik fel a kérdést: „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?”. A Kaláka karácsonyi hangversenyének keretét is ez a hagyományos betlehemes játék adja.

A műsor hangfelvétele 1987-ben jelent meg, és a zenekar 1988 óta játssza ezt az összeállítást - immár több mint ezer előadáson vannak túl. Azóta járnak a Kaláka-betlehemesek adventkor „házról házra”, templomról templomra, iskolából színházba és vissza. Minden évben töltenek néhány napot a határainkon túli magyarlakta területeken is. Idén ismét Erdélyben is turnézik az együttes ezzel a műsorral.

Az is hagyomány, hogy az adventi koncertsorozaton a Kaláka három tagja, Gryllus Dániel, Radványi Balázs és Becze Gábor mellett Major Gábor lép színpadra negyedikként a Kalákában. (A Kaláka negyedik tagja, Gryllus Vilmos a műsor indulásakor, 1988-ban éppen nem volt a zenekar tagja.)

A Kaláka 1969-es megalakulása óta egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet kimagasló alkotásainak megzenésítésével. Írtak zenét mások mellett József Attila, Ady Endre és Kosztolányi Dezső verseire is. A zenekar már több mint harminc lemezt készített.

