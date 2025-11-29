Gryllus Dániel: új dalok is születtek a Kaláka-zenéskönyvhöz Tamkó Sirató Károly verseivel

A Móra Kiadónál megjelenő, Tengerecki Pál című válogatáskötet a Kaláka együttes és Tamkó Sirató Károly több mint fél évszázados alkotói kapcsolatának legújabb fejezete.

Zenés könyvet először a Móra Kiadóban 1986-ban adtunk ki – mondta Gryllus Dániel zeneszerző-előadóművész, a zenekar egyik alapítója. Ez azt jelenti, hogy van egy könyvecske, és mellette egy hanganyag. Akkor még kazetta volt az aktuális hanghordozó, ez volt a Nálatok laknak állatok, aztán jött a Szabad-e bejönni ide betlehemmel, az én szívemben boldogok a tárgyak, és aztán később megint felújítottuk ezt a közös kiadásokat, megjelent egy válogatás a Kaláka gyerekdalokból, akkor már CD volt benne. Azt a címet viselte, hogy Volt egy fakatona, aztán a betlehemes újból előkerült, szabad-e bejönni Betlehemmel, és most egy új anyaggal jelentkezünk, a Tamkó Sirató Károly-versekkel – tette hozzá.

Természetesen benne van a Tengerecki Pál, benne van a Bőrönd Ödön, benne van a Pintyés Ponty, és még sorolhatnék egy-két ismert dalt, de vannak benne újak is, amiket most ennek a kötetnek a kedvéért írtunk – mondta.

A kérdésre, hogy maga a költő hogyan viszonyult versei megzenésítéséhez, Gryllus Dániel így fogalmazott: „Nagyon kedves emlékeket őrzök erről. 1974-et írtunk, tehát már több mint 50 éve, amikor a televíziótól kaptunk egy megrendelést a Költészet játékai című műsorhoz, hogy pont a Tengerecki Pál versére Károly bácsinak írjunk egy dalt. És

ő ezt annyira meghatottan vette aztán tudomásul, mindig egy kicsit mintha el is érzékenyült volna, amikor hallotta.

Ő maga volt Tengerecki Pállal, legalábbis az utazásaival. Ennek a versnek sok verziója volt, egész felnőtt költő van, Tengerecki hazaszáll, aztán volt humorosabb, volt kevésbé humoros, de ez a Tengerecki Pál nagyon sokszor előjött az ő költészetében”.

„Tamkó Sirató Károly 120 éve született, mint József Attila, csak ő Újvidéken született, és először inkább Ady hatására írta verseit. Később kikerült Párizsba, ott a legmodernebb irányzatok egyik képviselője volt. Aztán betegen hazakerült, egy kicsit ez is benne van a Tengerecki Pálban, gyere haza Pál, és itthon aztán jógázott, meggyógyult, és akkor valahogy gyerekvers-költő lett belőle. És az életének első feléről sokan talán nem is igazából tudnak. Később kiderült számunkra, hogy volt egy reklámvers-pályázat, amikor még ezer forint volt az első díj. Akkor írta a Jozafát című versét, ez is, amikor a könyvbemutatót csináljuk, el fog hangzani, és akkor utána az annyira sikeres lett, hogy rendeltek tőle gyerekverseket, illetve reklámversikéket. És ezt ő ugyanolyan humorosan fogta föl, mint sok mást, amikor nagyon játékos rímeket tudott kitalálni, és ő is maga nagyon élvezte ezeket a verseket. Azt mesélte nekünk, hogy

mindig összehívta a lakótelepi házban, ahol lakott Óbudán, az emeletről a gyerekeket az erkélyre, nekik olvasta föl először, és ha nekik tetszett, akkor jó, akkor mehet a nyomdába.

Szóval így lett Tamkó Sirató Károlyból gyerekvers-költő. Vidám öreg bácsi volt, amikor mi megismerkedtünk vele” – mondta Gryllus Dániel kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző-előadóművész, a Kaláka együttes egyik alapítója az InfoRádióban.