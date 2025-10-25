A titokzatos licitáló 12 milliárdért vásárolt festményt

A nagyközönség számára korábban ismeretlen Picasso-remekművet a világhírű festő 1943-ban festette akkori szerelméről és múzsájáról, Dora Maar fotó- és festőművészről.

A Buste de femme au chapeau a fleurs (Női mellkép virágos kalappal) című, 80x60 centiméteres olajfestmény a szürrealisták múzsáját ábrázolja, aki nyolc évig volt Picasso élettársa.

Az ábrázolt nő élénk színű (piros, sárga, zöld, lila) virágos kalapot visel, míg a felsőteste sötétebb árnyalatú. A kép akkoriban készült, amikor Picasso elhagyta Dora Maart egy fiatalabb nő, Francoise Gilot kedvéért.

„Meghaladtuk a Christie’s idei hongkongi Picasso-rekordját”

– közölte a Drouot-nak az eladással megbízott képviselője, Christophe Lucien. Az 1944-ben festett Buste de femme, Dora Maar arcképe 23,6 millió euróért kelt el szeptember 26-án.

„Picasso és Dora Maar az árverések megkerülhetetlen sztárjai. Ez nagy, megható esemény volt, amelyre sokáig emlékezni fogok. Az egész világ itt volt, vagy a teremben vagy telefonon, valósággal szikrázott a levegő” – tette hozzá.

A horvát származású Dora Maar, eredeti nevén Henriette Théodora Markovic (1907-1997) elsősorban fotóművészként ismert, és főként Picasso számtalan portréjáról vált híressé.

A 8 millió euróra becsült festmény ára a magasba szállt a Drouot székházából élőben közvetített licitáláson. A festményt 1944-ben a jelenlegi tulajdonosok nagyapja, egy neves francia műgyűjtő vásárolta meg, és Agnes Sevestre-Barbe Picasso-szakértő szerint most azért döntöttek az eladásáról, mert az örökösök nem tudtak a képen megosztozni.

A vásárló jelen volt az árverésen, de a nevét nem közölték.

A vásznat az árverés előtt soha nem mutatták be a nagyközönségnek, a létezéséről a magyar fotóművész Brassai – Picasso barátja – által a festő műtermében készült felvételek tanúskodtak.