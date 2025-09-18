ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
Nyitókép: filharmonikusok.hu

Fiatalokat választottak meg az Év művészének

Infostart

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar művészei titkos voksolás útján, évtizedes hagyomány szerint döntik el, hogy ki kapja az év legkiválóbb művészének járó elismerést. Idén Tomasz Máté és Cserményi Zsombor érdemelte ki a címet.

Tomasz Máté csellóművész, szólamvezető, 2023 óta tagja a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak.

„Meg sem fordult a fejemben, hogy megkaphatom ezt az elismerést. Nem gondoltam, hogy ilyen fiatalon részesülhetek ebben, ezért amikor kiderült, nagy volt az öröm. Annál is inkább, mert ezt a díjat a kollégák adják. A jövőben is arra fogok törekedni, hogy továbbfejlődjek, és a lehető legjobban végezzem a munkámat. Hálás szívvel köszönöm, hogy idén engem választottak az Év Zenekari Művészének!”

Tomasz Máté Milán 1997-ben született. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar csellószólamának vezetője, de szólistaként is kiemelkedő szerepet játszik a hazai és nemzetközi klasszikus zenei életben - olvasható a zenekar közleményében.

Nyolcévesen kezdett csellózni Kárpáti Mónikánál, majd Agócs Mártánál folytatta tanulmányait a konzervatóriumban. A Zeneakadémián Perényi Miklós osztályába került, kamarazene-tanárai között pedig olyan neves művészek szerepelnek, mint Gulyás Márta, Wagner Rita, Devich János és Rolla János. Pályafutása során számos hazai és nemzetközi versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. 2017-ben megnyerte a VII. Popper Dávid Nemzetközi Csellóversenyt, 2018-ban Junior Prima Díjat kapott. Kétszer is elnyerte az Annie Fischer-ösztöndíjat (2019-ben és 2021-ben).

Tomasz Máté művészete a technikai tudás és a kifejezőerő harmonikus egyesítésével emelkedik ki.

Cserményi Zsombor, a basszus szólam énekművésze, 2019 óta tagja a Nemzeti Énekkarnak.

"Nagyon boldog és hálás vagyok, amiért a kollégák idén engem tiszteltek meg az Év Énekkari Művésze címmel. Kiváltképp öröm ez számomra, hiszen nem csupán az egyéni művészi teljesítményről, hanem a közös munkánkról szól. Az énekkarban énekelve gyakran döbbenek rá: milyen csodálatos dolgokra vagyunk képesek, ha együtt gondolkodunk, együtt lélegzünk. A kedves közönséghez szólva azt kívánom, hogy ezt a felszabadító, katartikus élményt minél többen és minél többször éljék át akár hallgatóként, akár kórusban énekelve."

Cserményi Zsombor 1993-ban született Ajkán, és basszus/bariton énekművészként tevékenykedik. Gyermekkorától kezdve énekelt kórusban és gordonkázni is tanult. Számtalan helyen énekelt szólistaként, például az amszterdami Concertgebouwban, a ljubljanai Slovenska Filharmonija színpadán, a Müpában, a Zeneakadémián, a Magyar Zene Házában, a Szegedi Dómban, a debreceni Kölcsey Központban, a szombathelyi Bartók Teremben. Tagja a Neked8 énekegyüttesnek.

2011-ben Kazinczy-Emlékérmet kapott. 2013-ban az Országos Diákszínjátszó Találkozó legjobb férfi főszereplője és különdíjasa lett. 2016-ban az országos Székely Mihály Énekes Találkozón különdíjat nyert. A 2023. évi váci Régi Zenei Napokon Elisabeth Scholl és Vashegyi György mesterkurzusain vett részt. Repertoárja főleg a barokk és romantikus oratorikus zeneirodalom művein alapszik.

