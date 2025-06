Programajánló a pünkösdi hosszú hétvégére

A pünkösd a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe, amely a húsvétot követő ötvenedik napon, vagyis az úgynevezett "ötvenednapon" emlékezik meg a Szentlélek eljöveteléről és az egyház megalapításáról. A vallási vonatkozások mellett a néphagyományok is fontos szerepet kaptak ebben az időszakban: ilyen például a pünkösdi királyválasztás, a zöld ágakkal való díszítés vagy a különféle udvarlási szokások, amelyek a tavaszi termékenység és megújulás ünnepéhez kapcsolódtak - írja összefoglalójában a sokszinuvidek.24.hu.

A modern pünkösdi programok is gyakran ezekre a gyökerekre építenek, de új, szórakoztató formába öntve a hagyományokat.

A mostani pünkösdi hétvége is számos különböző programmal érkezik, például a gasztronómiával a középpontban. Máshol a néptáncra, a kézművességre, vagy éppen látványos virágkompozíciókra építve várják a vendégeket nagyvárosoktól a kis községekig.

Szekszárd, Pünkösdi Fesztivál

Szekszárdon a Pünkösdi Fesztivált a város egyik legnagyobb eseménye június 5-e és 9-e között. A programok középpontjában a bor, a kultúra és a családi kikapcsolódás áll. A rendezvény során borkóstolók és borudvar mutatja be a Szekszárdi borvidék neves pincészeteit, színpadi előadások, koncertek, DJ-k és utcazenészek gondoskodnak a hangulatról (fellép: Bon-Bon, Kovács Aliz, Bereczki Zoltán, Irie Maffia, Groovehouse), kézműves vásár, gasztronómiai standok, népi játszótér és vidámpark várja a látogatókat, a gyerekeket külön foglalkozások, zenés programok és játszóházi élmények szórakoztatják, a helyi kulturális élet számos szereplője is bemutatkozik. A fesztivál helyszíne elsősorban a Béla király tér, de programok lesznek a Vármegyeháza udvarán, a Piac téren és a Babits Mihály Kulturális Központban is.

Vállaj, Strudli Fesztivál

Június 8-9-én rendezik meg Vállaj legnagyobb eseményét, a Strudli Fesztivált, ahol a sváb hagyományok és a különleges, olajban sült strudli kapja a főszerepet. A gasztronómiai élményeket Romániából érkező csapatok is gazdagítják, akik saját változataikat is elkészítik. A fesztiválon hagyományőrző bemutatók, fogathajtó és horgászverseny, valamint népszerű zenei fellépők - köztük Peter Šrámek, Peat Jr. & Fernando, Nótár Mary és Bódi Guszti - szórakoztatják a látogatókat. Egész napos programok, vidámpark, kirakodóvásár és természetesen strudlisütés vár mindenkit a pünkösdi hétvégén.

Csurgó, Csuszafesztivál

Június 6-8. között immár 19. alkalommal rendezik meg a Csuszafesztivált Csurgón, a Víztorony környékén. A gasztronómiai és kulturális rendezvény középpontjában a város jelképévé vált étel, a túrós csusza csülökpörkölttel áll - a hagyomány szerint Török Bálint kedvence volt. A fesztiválon zenés programok, családi és gyerekprogramok, vásár és színpadi fellépők gondoskodnak a jó hangulatról, többek között Varga Viktor, Szupkay Viktor, Bede Róbert, a Mesebőrönd Társulat és a Decsi Fivérek is színpadra lépnek.

Pannonhalma, Pünkösdi Pincejárás

Június 6-8. között ismét megrendezik a Pünkösdi Pincejárást a Pannonhalmi borvidéken, ahol 7 pincészet nyitja meg kapuit a borok és kirándulások szerelmesei előtt. A háromnapos esemény pénteken ráhangolódással, szombaton kényelmes borvidéki buszos körjárattal, vasárnap pedig lazítással várja a látogatókat. A szombati járatok a győri Hotel Famulustól indulnak kétóránként, a napijegy ára 4 000 forint. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Zalaegerszeg, Göcseji Prószafesztivál

Június 9-én Zalaegerszegre, a Gébárti-tó partjára várják a látogatókat a Göcseji Prószafesztiválra, ahol a hagyományos zalai étel, a prósza (más néven tócsni vagy lapcsánka) kerül a középpontba. Az ingyenes pünkösdi rendezvényen prószasütés, kóstolók, népi kézműves játszóházak, gyerekprogramok, koncertek, mesterségbemutatók, kirakodóvásár és kiállítások gondoskodnak a családbarát hangulatról. A Gébárti Szabadidő Park ideális helyszínt biztosít a fesztiválnak, hiszen a természet közelsége és a tóparti környezet kellemes kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.

Nyíregyháza, Pünkösdi sokadalom

A Rétköz kultúráját és hagyományait mutatják be vasárnap és hétfőn a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban, a Pünkösdi sokadalom elnevezésű rendezvényen színes programokkal, többek közt népi viseleti kiállítással, néptáncbemutatóval, népi játékokkal várják az érdeklődőket. A pünkösdvasárnap délelőtti kapunyitást követően a Rézangyalok Társulat és Bábszínház Vitéz László történetével invitálja a faluközpontba a nagyérdeműt, majd 11 órától nyílik meg a Delin kendőt kötöttem a fejem... című új állandó kiállítás, amelyen az idei rendezvény meghívott települése, Ajak mutatja be hagyományos női népviseletét az újlétai magtárban. A tárlaton olyan öltözetdarabokat láthat a közönség, amelyet a 20. század elején viseltek a kis rétközi településen élő lányok és asszonyok. A Jósa András Múzeum néprajzi gyűjteményében fellelhető leírás szerint a század elejétől ugyan megindult a népviseletből való kivetkőzés folyamata Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein is, az egyedüli kivétel Ajak volt, amely hagyományőrzésének köszönhetően a század második feléig megőrizte viseletét. Az ajakiak életében az öltözködésnek fontos szerepe volt, élénk színű, nagymintás, sok alsószoknyás viseletük jelentősen különbözött a megye más falvainak visszafogottabb viseletétől. A viselet szeretete és az öltözködés fontossága íratlan szabályok, divatregulák bonyolult rendszerét alakította ki: ilyen sajátos szabály volt, hogy a hónap négy vasárnapján négy különböző színű viseletet vettek föl. A lányok első vasárnap fehérbe, a második vasárnap piros virágos fehér delin vagy kázsmér ruhába öltöztek, a harmadik és negyedik vasárnap színe a (virágmintás) piros, zöld vagy kék volt. A kiállítást követően Bukovics János mesemondó műsora következik, majd dombrádi és demecseri néptánccsoportok mutatják meg a híres rétközi csárdás lépéseit. A programban szerepel a Rétközt bemutató ismeretterjesztő előadás, majd óriásbábos komédia és élőszavas mese szórakoztatja a látogatókat. A híres rétközi paszabi szőtteseket a múzeumfalu paszabi portáján mutatják be, ahol kísérőprogramként a szövést is kipróbálhatják az érdeklődők. Pünkösdhétfőn táncegyüttesek produkciójával és zenés koncertekkel kezdődnek a rendezvények, délután tartják a pünkösdikirály-választást, közben népzenei koncerttel szórakoztatják az érdeklődőket, a kétnapos program zárásaként pedig táncmulatságot tartanak a Sóstói Múzeumfaluban. A kísérőprogramok között lovaskocsikázás, térképes játék és népi játszóudvar szerepel, de forogni fog a kosaras körhinta és látogatható lesz a népiskolai tanítási óra is.

Gyula, Gyulai Pálinkafesztivál

Péntektől vasárnapig rendezik meg a 25. Gyulai Pálinkafesztivált a vár előtti téren. A rendezvény a koncertek mellett a szakmai- és gasztronómiai programokról és a jótékonyságról is szól. A fesztivál a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának megszentelésével és palackozásával veszi kezdetét, pénteken házasítják az anyaországon belüli cseresznyepálinkákat a határon túli párlatokkal. A fesztivál nyitánya a pálinka lovagrendek felvonulása is. Számos szakmai programot, mesterkurzust, kóstolót és gasztronómiai programot is hirdetnek. Évek óta hagyomány, hogy Gazda és pálinka a konyhában elnevezéssel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vendégei a pálinkaházak képviselőivel közösen vesznek részt egy főzőshowban, az elkészült ételeket a látogatók megkóstolhatják. Nyolc önkormányzat részvételével megszervezik a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, a Békés Vármegyei Kormányhivatallal közösen pedig már hatodik alkalommal az egészségügyi szűrőprogramot. A Brillante-2025 Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny, valamint az Év Pálinkás Bonbonja verseny eredményhirdetése szombaton délután lesz. Idén újdonságként elindítják az esti órákban Gyula és Békéscsaba között a Pálinka expresszt. A fesztiválon koncertet ad a Neoton Família Sztárjai, a Bagossy Brothers Company, a Valmar, a BSW, a Hooligans és a Kowalsky meg a Vega - tette hozzá. Az Év pálinkás bonbonja eredményhirdetését követően egységáron meg lehet vásárolni a fődíjas, valamint az aranyérmes bonbonokat, a befolyt összeget egy 9 éves, békéscsabai, leukémiával küzdő kislány gyógykezelésére utalják át. 2023 óta Takács Árpád főispán kezdeményezésére rendezik meg a Főzz és segíts! elnevezésű karitatív rendezvényt. Már több mint 40 csapat regisztrált, az 50 ezer forintos nevezési díjat három vármegyei civil szervezet kapja majd meg, a látogatók pedig megkóstolhatják az elkészült paprikás krumplikat. Idén újdonságként kiemelt gyűjtőpontokon helyezhetik el a látogatók a PET-palackokat, az 50 forintos visszaváltási díjakból a KAITO 25 Alapítvány célját segítik, amely egy mobil ultrahang készülék és egy gyors anesztéziás beavatkozáshoz szükséges orvostechnikai eszköz beszerzését tűzte ki célul a gyulai kórház számára. A helyiek - személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával - kétezer forint kedvezményt kapnak a napi belépőjegy árából, illetve minden nap lesznek időszakok, amikor bárki ingyenesen beléphet a fesztivál területére, és azzal akár zárásig is bent maradhat.

Székesfehérvár, Pünkösdi Virágálom

Június 6-9. között rendezik meg Székesfehérváron a Pünkösdi Virágálom ünnepi programsorozatot, amely során a belváros virágdíszbe öltözik. Virágkötő mesterek munkái varázsolják ünnepivé a város több pontját, a megnyitót követően pedig jótékonysági virágárverés várja az érdeklődőket. A hagyományőrző eseményhez kulturális és szórakoztató programok is társulnak, így a pünkösdi hosszú hétvége minden korosztály számára kínál élményeket.

Patak, Pampuskafesztivál

Június 8-án rendezik meg Patakon a Pampuskafesztivált, ahol a főszerepet a pampuska, azaz a szalagos fánk kapja. A gasztronómiai finomságok mellett zenés és kulturális programok, hagyományőrző fellépések, valamint gyerekbarát aktivitások - mint hajfonás, csillámtetoválás vagy fajátékok - szórakoztatják a látogatókat. A rendezvényen fellép többek között Pap Rita és Bodnár Attila, Cozombolis, Josh és Betti, valamint DJ Sylvester is. A pünkösdi ünnepen nemcsak a has, de a lélek is jól lakik – vár mindenkit a vidám, családias hangulatú fesztivál.

Szomolya, Cseresznyefesztivál

Június 7-8-án huszonkettedik alkalommal rendezik meg Szomolyán a Cseresznyefesztivált, ahol minden a híres szomolyai rövidszárú fekete cseresznyéről szól. A különleges, flavonoidban gazdag gyümölcsből készült finomságok mellett kézműves foglalkozások, népművészeti programok és élő koncertek színesítik a hétvégét. A fellépők között lesz a Punnany Massif, a Neoton Família sztárjai és a Bon-Bon is, így a fesztivál egyszerre kínál gasztronómiai élményt és szórakozást minden korosztálynak.