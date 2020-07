Márta István: mindenki a sebeit nyalogatja

A fesztiválszervezők is egyetértenek azzal, hogy az egészség a legfontosabb, de a kormány döntése nehéz helyzetbe hozza a zenészszakmát - mondta az InfoRádióban Márta István, a Magyar Fesztiválszövetség elnöke, miután szinte minden fesztivál elmarad a kormány döntése, az 500 főnél nagyobb rendezvényekre továbbra is vonatkozó tiltás értelmében.

"Benne volt, hogy ez a döntés születik,

a rémálmok kategóriájában,

de amennyiben továbbra is szigorításra van szükség, akkor nincs mit csinálni. Főleg a zenés és ifjúsági fesztiválok kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozik a tiltás" - fűzte hozzá.

Ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón arról is beszélt, a fesztiválszervezőkkel külön le fog ülni a kormány abban a kérdésben, hogy mi legyen azokkal, akik számoltak az augusztus második felében már lehetséges lazításokkal. Erről Márta István azt mondta, nem tudja, miről lehet szó ezeken a megbeszéléseken.

"A Magyar Fesztiválszövetség több kutatást is végzett már a járvány elején, és három hete is egy friss tanulmánnyal álltunk elő, ezt meg is küldtük a kormánynak. Ebben egyfajta kompenzációról lenne szó, tehát ha van pénz és lesz is, akkor

a 220 fesztivál, amely a tagunk, alkalmazotti járulékkedvezményre számíthatna, továbbá működési támogatásra, továbbképzési költségek fedezésére"

- sorolta Márta István.

Hogy a jövő évi fesztiválok megrendezését, előkészítését mennyiben bizonytalanítja el a mostani helyzet, arról azt mondta, "mindenki a sebeit nyalogatja".

"Illetve még sebeket is kap. Nem lehet egyértelműen azt sem mondani, hogy befuccsolt a magyar fesztiválszakma, nem is igaz, a szervezők végtelen kreativitással rendelkeznek, de az fontos kérdés lesz, hogy a közönség mennyire bízik már a jövő évi fesztiválokban. Átalakulás lesz, paradigmaváltás is."

Elmondta még, hogy a könnyűzenei fesztiválok mellett népművészeti, hagyományőrző fesztiválok is veszélybe kerültek, "a magyar fesztiválok 80 százaléka ment most gajra" - mondta Márta István.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka