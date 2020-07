Döntött a kormány, végképp elúszhat a nagyobb fesztiválok hajója

Szerda este fél 11-ig ülésezett a kormány, a többi között azért, hogy döntsön az augusztus 15. után érvényes járványügyi szabályokról.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfót a környező országok járványszámainak ismertetésével kezdte, hozzátéve, hogy Magyarországon jelenleg sikerül alacsonyan tartani a megbetegedések számát. Ahhoz, hogy az így is maradjon, két összekapcsolódó döntés született:

"A kormány az operatív törzs javaslata alapján úgy ítéli meg, hogy a hatályban lévő szabályokon történő bármilyen változtatás kockázatos; a cél ma az, hogy

szeptember 1-jével a tanévet rendesen el tudjuk kezdeni.

Éppen ezért a kormány a jelenlegi intézkedéseken nem kíván változtatni,

a zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos korlátozást fent kívánjuk tartani."

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a járványügyi védekezés csak közösen lehet sikeres, ezért a kormány továbbra is azt kéri az emberektől, hogy tartsák be a maszkviselés szabályait a boltokban, a zárt helyiségekben és a tömegközlekedési eszközökön, de a védőtávolság megtartása szintén ugyanígy fontos.

Gulyás Gergely a magyar gazdaság szempontjából is kulcsfontosságúnak ítélte, hogy az iskolák szeptemberben a hagyományos módon szervezhessék az oktatást.

"Ma erre készülünk" - tette hozzá.

Elszálltak az augusztusi remények

Az augusztus 15. utáni időszakra halasztott fesztiválokkal kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta, ezek esetében egyedi egyeztetés szükséges.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, eddig is bizonytalan volt a fesztiválszervezők számára, hogy megtarthatják-e augusztus 15-e után a rendezvényeket. Sokan döntöttek inkább úgy, hogy jövőre halasztják a rendezvényt, köztük a Sziget, a Volt, a Rockmaraton és a Balaton Sound szervezői is.

Ugyanakkor többen döntöttek úgy, hogy augusztus 15. utánra szervezik át a programokat, vagy legalábbis azok menthető részét, így voltak ezzel például a B. My Lake, a Strand, a Fishing On Orfű, az EFOTT, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a SZIN és a Kolorádó szervezői is.

A mostani bejelentés alapján a legvalószínűbb az, hogy valamennyi nagyobb, augusztusra és szeptemberre tervezett fesztivál átcsúszik 2021-re.

Próbálnak segíteni a zenészeknek

Az 500 fő fölötti, zenés-táncos rendezvények tilalma miatt leginkább károsult zenészek értelmes megsegítésére a kormányzat külön programot dolgoz ki, élve azzal a lehetőséggel, hogy kis látogatószámú koncerteket ugyanúgy lehet majd tartani, mint augusztus 15. előtt.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton