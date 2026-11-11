Orbán Anita: Magyarországnak fontos a Nyugat-Balkán európai integrációja

Orbán Anita a Ferit Hoxha albán Európa-ügyi és külügyminiszterrel közösen tartott szerdai budapesti sajtónyilatkozatában kiemelte: a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása mindkét ország, de valójában egész Európa szempontjából nagyon fontos.

Kifejtette: a megbeszélés fő témája a kétoldalú kapcsolatok és a regionális helyzet volt. Albániát és Magyarországot nagyon sok szál kötötte össze a történelem során, most pedig szövetségesek a NATO-ban – mutatott rá.

Kitért arra, hogy a gazdasági kapcsolatok igen szorosak, a magyar vállalatoknak kiváló lehetőségeket kínál Albánia, jelentős például az OTP és a Wizz Air ottani tevékenysége.

Orbán Anita fontos célnak nevezte Albánia EU-tagságát, és azt mondta, Magyarország büszke arra, hogy a magyar EU-elnökség alatt jelentős előrelépést értek el a csatlakozási tárgyalásokon. Albánia felkészülését magyar szakértők is segítik – tette hozzá.

Megjegyezte: más területeken is igyekeznek erősíteni az együttműködést, így az oktatásban és a kultúrában.

Az albán miniszter azt mondta: Magyarország baráti országként régóta elkötelezett támogatója Albániának, illetve a Nyugat-Balkán európai uniós integrációjának.

Ferit Hoxha kijelentette: történelmi barátság köti össze a két országot, és ezt a szoros, bizalomra épülő kapcsolatot viszik tovább a közös európai jövő építése érdekében.

Közölte, az a cél, hogy a jó politikai kapcsolatokat olyan eredményekre fordítsák le, amelyekből az emberek aztán profitálhatnak.

Az albán politikus köszönetet mondott Magyarország segítségéért, amelyet az uniós integrációhoz nyújt, és azt mondta, mindent megtesznek a sikeres csatlakozás érdekében.