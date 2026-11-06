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MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 06: Ilse Aigner, President of the Bavarian State Parliament, looks on after signing a book of condolences at Prince Carl Palace for Hubert Aiwanger on November 06, 2026 in Munich, Germany. Aiwanger, 55, was a popular and charismatic politician who led the Free Voters (Freie Waehler) political party. He died on November 4 at a hotel in Berlin after telling colleagues that he was not feeling well. (Photo by Johannes Simon/Getty Images)
Nyitókép: Johannes Simon

Várhatóan ő lesz Németország első női államfője – fotó

Infostart / MTI

A bajorországi parlament jelenlegi elnöke, a 61 éves Ilse Aigner (CSU) lehet Németország első női államfője a Keresztényszociális Unióhoz közeli források szerint.

Pénteken a Bild és a Süddeutsche Zeitung című lap, valamint a Der Spiegel című hetilap is jelentette, hogy a CDU támogatja Aigner jelölését. A jelölését hétfőn a Keresztény-Demokrata Unió (CDU), Friedrich Merz német kancellár pártja vezető szerveinek is jóvá kell hagyniuk.

A megerősítés szinte elkerülhetetlenné teszi, hogy január 30-án megválassza őt az 1260 elektor, többségükben a parlament két háza, a Bundestag és a Bundesrat tagjai, valamint a civil társadalom néhány képviselője.

Ebben az esetben Ilse Aigner lép Franz-Walter Steinmeier (SDP) helyére, aki 2017 óta szövetségi elnök.

Németországban az a politikai hagyomány, hogy a kormánykoalíció pártjai igyekeznek megállapodni közös jelölt személyéről erre a többnyire ceremoniális tisztségre. Az elnök egyik feladata hagyományosan az ország erkölcsi lelkiismeretének a képviselete.

A jelenlegi kormánykoalíciót a két testvérpárt, a CDU és a CSU, valamint az SPD szociáldemokratái alkotják.

A kancellár hétfőn annyit mondott, azt szeretné, hogy nőt válasszanak meg államfőnek. Kijelentette, hogy a „centrumból”, de nevet nem közölt.

Az SPD már hetek óta a támogatásáról biztosítja Angela Merkel egykori mezőgazdasági miniszterét. A párt brandenburgi vezetője, Dietmar Woidke a Politico című lapban egyenesen „tökéletes jelöltnek” nevezte.

Egyszerre határozottnak és udvariasnak tartják azt a módot, ahogy a közvélemény-kutatások szerint 28 százalékkal rekordnépszerűségre szert tett szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) frakciójával bánik a bajor parlamentben.

Ilse Aigner Bajoroszágban született, szülei egy villamossági céget vezettek. Fiatalságát rákbetegség árnyékolta be: a hátából távolítottak el egy daganatot.

Technikusi tanulmányokat végzett, elektrotechnikusként dolgozott egy helikoptergyártó cégnél, majd képviselő és miniszter lett, tartományi és szövetségi szinten egyaránt.

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