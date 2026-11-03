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Nyitókép: Aidon

Három kilométerrel a cél előtt esett össze a futó: nem élte túl élete első maratonját

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Mindössze 3220 méterre volt a célvonaltól, amikor összeesett a Central Parkban a New York-i maraton egyik résztvevője. A 24 éves futónő életét az orvosok erőfeszítései ellenére sem tudták megmenteni.

A 24 éves futónő, Rachel Apa a Bucknell Egyetem egykori gyeplabdázója volt, és hónapokon át készült élete első maratoni versenyére. Nagyapja Parkinson-kórban halt meg, az ő emlékére indult el vasárnap a New York-i maratonon, amivel egyúttal adományokat is gyűjtött a betegség kutatásának támogatására – számolt be róla az Origo.

A fiatal nő a verseny közben még telefonon kommunikált az édesapjával. A 18. mérföldnél (29 kilométernél) egy üzenetben fájdalomra panaszkodott, majd egy kilométerrel később ismét jelezte, hogy rosszul érzi magát. A 23. mérföldnél (37 kilométernél) is bejelentkezett még, azt írta, hogy már a célegyenes következik. Ezután azonban nem írt többet, és a célba sem érkezett meg.

A futónőt a Mount Sinai kórházba vitték, ahol az orvosok órákon át küzdöttek az életéért, ám hiába: este 21:40-kor megállapították a halál beálltát – írja a New York Post.

A nő halálát rabdomiolízis, vagyis az izomszövet gyors lebomlásával járó súlyos állapot okozta.

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