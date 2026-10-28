Németh Ferenc: két okból is megbüntették a vajdasági magyarok a VMSZ-t a szerbiai választáson

A szerbiai parlamenti választásokon megbukott Aleksander Vucic rendszere, és az Egyetemisták listája meggyőző többséggel alakíthat kormányt. De közben

megfeleződött a magyar pártra, a Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) leadott voksok száma,

és a nemzetiségi listán az eddigi hat helyett csak három magyar képviselő jutott be a parlamentbe, vagyis nem érik el az ötfős frakcióalapítási küszöböt sem.

A kérdésre, hogy mi lesz így a vajdasági magyarok képviseletével, hiszen korábban nem volt rossz a szerb kormány és a magyar nemzetiségek viszonya a kormányzatii szinten, Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő azt mondta: ez egy nagyon kellemetlen helyzet a VMSZ-nek: „nem is emlékszem, mikor érte el a VMSZ ilyen rossz eredményt önálló listaként, és ez már csak azért is rossz, mert öt mandátum kell ahhoz, hogy a belgrádi törvényhozásban saját frakciót alakítsanak, és nekik csak három lesz”.

A szakértő szerint

a VMSZ-t megbüntették a vajdasági magyarok, mégpedig két okból.

Egyrészt elégedetlenek voltak azzal, hogy a VMSZ az utóbbi tíz évben sorozatosan a Vucic vezette koalíciókat szolgálta ki, annak a koalíciós partnere volt. A kampányban is úgy tűnt, hogy a VMSZ vezető politikusai Vucicra számítottak, mint győztesre.

Másrészt a Szerbiában is érezhető általános elégedetlenség a vajdasági magyarokat is megtalálta, nagyon sok vajdasági magyar kormányváltást akart, ezért nem a VMSZ vezette nemzetiségi listára szavazott, hanem inkább az egyetemistákra.

„Ennek a két elégedetlenségnek az együttese, tehát a VMSZ-szel szembeni elégedetlenség, illetve a szerb kormányzattal, Vuciccsal szembeni elégedetlenség vezethetett véleményem szerint ahhoz, hogy lefeleződött és kvázi történelmi mélységekbe süllyedt a VMSZ támogatottsága” – fogalmazott az elemző.

A kérdésre, hogy lehetett-e volna a Vajdasági Magyarok Szövetségének másik útja, mint a hosszú ideje regnáló hatalommal valamiféle viszonyt kiépíteni, hiszen ha ellene megy, ki tudja, lenne-e még, a szakértő úgy fogalamzott: az mindig jó, ha egy kisebbségi párt kiváló viszonyt ápol a kormánnyal, sőt az érdekérvényesítés szempontjából az a legjobb vagy legideálisabb, hogy ha formálisan vagy informálisan, de a kormánykoalíció tagjaként támogatja a kormány működését. Mert akkor ott van az asztalnál, tud figyelni a kisebbségi jogok védelmére, fel tudja emelni a hangját. De

az utóbbi időben a VMSZ részéről úgy érezték a vajdasági magyarok, hogy ez elmaradt, és ők inkább Vucic érdekeit kezdték el érvényesíteni, mintsem a vajdasági magyarokét.

Kérdés, hogy a vajdasági magyarok csak a Vajdasági Magyarok Szövetségét tekintik-e a saját politikai szervezetüknek? Létezett korábban egy másik párt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Szervezete (VMDK) is, de az ma nincs jelen a palettán. A kérdésre, hogy egy tömb-e most a vajdasági magyar képviselet Szerbiában, az elemző azt mondta:

eddig egy tömb volt, ami köszönhető volt annak is, hogy az előző budapesti kormány rengeteg pénzt öntött a VMSZ-be, kvázi idézőjelesen „kinyírva” a vajdasági magyar politikumon belüli ellenfeleit. Ez a helyzet most megváltozóban van.

Ezért lesz nagyon érdekes a november 8-án tartandó vajdasági nemzeti tanácsi választás, ahol a VMSZ-nek már van egy kihívója, a Vajdasági Magyar Újrakezdés, amit hátulról egyébként a VMDK is támogat. Itt fog majd kiderülni, hogy mennyire súlyos válságban van a VMSZ a vajdasági magyar közösségen belül – mondta Németh Ferenc.

A Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában azt is elmondta, hogy a győztes szerb Egyetemista lista a lejárató kampányoktól is védeni akarta jelöltjeit azzal, hogy nem állította őket a kampány középpontjába, és egyfajta népszavazásként tekintettek a szavazásra: Vucicra szavaz valaki vagy Vucic ellen? A rendszer ellen szavaz, vagy a rendszer mellett áll? – erről szólt ez a választás. A meggyőző fölénnyel győztes egyetemisták sima többsége miatt Németh Ferenc viszonylag zökkenőmentes kormányalakításra számít Szerbiában.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.