Szakértő: meglepetés az ifjabb Bolsonaro veresége Brazíliában, Lulának nagyon nehéz dolga lesz

Brazíliában hihetetlenül szoros versenyben újraválasztották a hivatalban lévő elnököt, a 79 éves, baloldali Lula da Silvát, pedig az első forduló után még hátrányban volt. Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint egy rendkívül izgalmas választásnak lehetünk tanúi Brazíliában, és kicsit meglepetés is volt az eredmény, hiszen az első fordulót Flavio Bolsonaro jobboldali jelölt nyerte.

Így Lula da Silva, a jelenleg is regnáló elnök negyedszerre futhat neki a hivatalnak. Az eredmény egyértelműnek tűnik. 4 millió szavazattal nyert, ami 3 százalékos különbség a 210 millió szavazóval rendelkező Brazíliában. Tehát ez egy szoros, de elég biztos győzelem, és az is biztos, hogy Brazília marad az eddigi úton

– fogalmazott az elemző, hozzátéve: az igaz, hogy Bolsonaro nem fogadta el a vereséget, és felülvizsgálatot követelt, illetve az eredmények megváltoztatását, de ez történelmileg még soha nem fordult elő Brazíliában, nagyon kicsi az esélye annak, hogy a választási bíróság megváltoztatná az eredményeket.

„Azt, hogy minek következtében nyert újra Lula, nehéz megmondani, hiszen az első fordulót még az ellenfele nyerte. Szoros választásról beszélünk, rendkívül magas részvételi aránnyal, illetve egy furcsaság is történt, két órával meghosszabbították a szavazást este. Ezt egyébként mindkét fél kérte, de a Bolsonaro-csapat valószínűleg ezt a változtatást fogja megtámadni, hogy alkotmányellenes, még akkor is, hogy ha ők maguk is követelték ezt a rossz időjárásra, az esőzésre hivatkozva” – mondta Reile Zsolt.

Lulának ez már a negyedik ciklusa lesz, és várhatóan folytatja a politikáját, ami abból állt, hogy Brazíliát ráállított egy olyan pályára, amely a multipoláris világban lehetőséget ad különböző partnerekkel együttműködni. Ugye Brazília nagyon közel áll Kínához, a BRICS alapító tagja. Számunkra fontos, hogy valószínűleg így nem lesz az elkövetkező időkben sem probléma az EU és a Mercosur közötti megállapodást illetően, hiszen azt őalatta hozták tető alá.

Lula azt biztosította Brazíliának, hogy nem egy hatalom mellett foglal állást, hanem több világhatalommal, középhatalommal működik együtt sikeresen

– vélekedett az elemző.

Flavio Bolsonaro apja, az előző elnök, Jair Bolsonaro börtönben van, de mégis hihetetlen népszerű, és talán a név is népszerű Brazíliában. Donald Trump amerikai elnök is őmögé állt.

A kérdésre, hogy ez az eredmény Trump dél-amerikai politikájának egyfajta kudarca lehet-e, az elemző azt mondta: az mindenképpen kudarc Trump számára, hogy nem sikerült Brazíliát, a legnagyobb dél-amerikai országot úgymond „beállítania a csatasorba”, hiszen eddig megfigyelhető volt egyfajta jobbratolódás a latin-amerikai politikában, és az úgynevezett „kék hullám”, azaz a konzervatív erők hatalomra jutása most megtört ezzel a választással Brazíliában. És még egyszer kihangsúlyozom,

nagyon szoros választásról beszélünk, tehát a 4 millió szavazat az nagy különbség ugyan, de ha azt mondjuk, hogy Lula 3 százalékkal nyert, és Bolsonaro az első fordulót megnyerte, ez azt mutatja, hogy a társadalom nagyon polarizált.

Tehát a Bolsonaro-família népszerűsége, beleértve Jair Bolsonarót, a korábbi elnököt is, még mindig rendkívül magas, és magasan is fog maradni egy ideig – fogalmazott.

Lula azt mondja, hogy a fiataloknak és a tanároknak, munkásoknak köszönheti ezt a győzelmet. Gazdasági megfontolások is állhatnak a tömegek döntése mögött, illetve nagyon gyakran szavazunk amellett, amit már ismerünk. Ez a negyedik terminusa lesz Lulának, így kiszámíthatóbb, mint a radikálisabb politikát szimbolizáló Bolsonaro. Ez is lehet esetleg az oka, hogy Lula maradt az elnök.

A kérdésre, hogy

Lula mit tehet azért, hogy ne legyen ennyire polarizált a brazil társadalom, az elemző azt mondta: ez lesz az egyik legnagyobb kihívása. A másik pedig az, hogy ő is 80 éves,

és egyrészt utódot kellene találnia, másrészt úgy végigvinni ezt a négyéves időszakot, hogy ne legyenek hasonló gondok, mint amit láttunk korábban Biden, illetve most Trump elnök esetében is. A polarizációt illetően egy nagyon komoly össztársadalmi munkát kellene elvégezni minden szinten, hogy megbékéljen a társadalom egymással, ami nagyon nehéz lesz, ismerve a társadalmi megosztottságot Brazíliában – és itt elsősorban a gazdag és szegény rétegek közötti hatalmas különbségre gondoltam, és az olló nem csukódott kellően gyorsan Lula idején sem – mondta Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.