ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.3
usd:
328.62
bux:
143895.87
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Flávio Bolsonaro szenátor, Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia nyilatkozik a sajtónak a puccskísérlettel vádolt apja és társai bünetőperében hozott ítélet kihirdetése után Brazíliavárosban 2025. szeptember 11-én. A bírói testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte a háziőrizetben levő 70 éves politikust, aki fellebbezhet az ítélet ellen. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és a 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott, Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Szakértő: meglepetés az ifjabb Bolsonaro veresége Brazíliában, Lulának nagyon nehéz dolga lesz

Infostart / InfoRádió

A 79 éves baloldali Lula da Silva negyedszer lehet elnök a végtelenül polarizált Brazíliában, ahol alig csökkentek a társadalmi különbségek, így az újraválasztott államfőnek nagyon nehéz dolga lesz – mondta Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádióban.

Brazíliában hihetetlenül szoros versenyben újraválasztották a hivatalban lévő elnököt, a 79 éves, baloldali Lula da Silvát, pedig az első forduló után még hátrányban volt. Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint egy rendkívül izgalmas választásnak lehetünk tanúi Brazíliában, és kicsit meglepetés is volt az eredmény, hiszen az első fordulót Flavio Bolsonaro jobboldali jelölt nyerte.

Így Lula da Silva, a jelenleg is regnáló elnök negyedszerre futhat neki a hivatalnak. Az eredmény egyértelműnek tűnik. 4 millió szavazattal nyert, ami 3 százalékos különbség a 210 millió szavazóval rendelkező Brazíliában. Tehát ez egy szoros, de elég biztos győzelem, és az is biztos, hogy Brazília marad az eddigi úton

– fogalmazott az elemző, hozzátéve: az igaz, hogy Bolsonaro nem fogadta el a vereséget, és felülvizsgálatot követelt, illetve az eredmények megváltoztatását, de ez történelmileg még soha nem fordult elő Brazíliában, nagyon kicsi az esélye annak, hogy a választási bíróság megváltoztatná az eredményeket.

„Azt, hogy minek következtében nyert újra Lula, nehéz megmondani, hiszen az első fordulót még az ellenfele nyerte. Szoros választásról beszélünk, rendkívül magas részvételi aránnyal, illetve egy furcsaság is történt, két órával meghosszabbították a szavazást este. Ezt egyébként mindkét fél kérte, de a Bolsonaro-csapat valószínűleg ezt a változtatást fogja megtámadni, hogy alkotmányellenes, még akkor is, hogy ha ők maguk is követelték ezt a rossz időjárásra, az esőzésre hivatkozva” – mondta Reile Zsolt.

Lulának ez már a negyedik ciklusa lesz, és várhatóan folytatja a politikáját, ami abból állt, hogy Brazíliát ráállított egy olyan pályára, amely a multipoláris világban lehetőséget ad különböző partnerekkel együttműködni. Ugye Brazília nagyon közel áll Kínához, a BRICS alapító tagja. Számunkra fontos, hogy valószínűleg így nem lesz az elkövetkező időkben sem probléma az EU és a Mercosur közötti megállapodást illetően, hiszen azt őalatta hozták tető alá.

Lula azt biztosította Brazíliának, hogy nem egy hatalom mellett foglal állást, hanem több világhatalommal, középhatalommal működik együtt sikeresen

– vélekedett az elemző.

Flavio Bolsonaro apja, az előző elnök, Jair Bolsonaro börtönben van, de mégis hihetetlen népszerű, és talán a név is népszerű Brazíliában. Donald Trump amerikai elnök is őmögé állt.

A kérdésre, hogy ez az eredmény Trump dél-amerikai politikájának egyfajta kudarca lehet-e, az elemző azt mondta: az mindenképpen kudarc Trump számára, hogy nem sikerült Brazíliát, a legnagyobb dél-amerikai országot úgymond „beállítania a csatasorba”, hiszen eddig megfigyelhető volt egyfajta jobbratolódás a latin-amerikai politikában, és az úgynevezett „kék hullám”, azaz a konzervatív erők hatalomra jutása most megtört ezzel a választással Brazíliában. És még egyszer kihangsúlyozom,

nagyon szoros választásról beszélünk, tehát a 4 millió szavazat az nagy különbség ugyan, de ha azt mondjuk, hogy Lula 3 százalékkal nyert, és Bolsonaro az első fordulót megnyerte, ez azt mutatja, hogy a társadalom nagyon polarizált.

Tehát a Bolsonaro-família népszerűsége, beleértve Jair Bolsonarót, a korábbi elnököt is, még mindig rendkívül magas, és magasan is fog maradni egy ideig – fogalmazott.

Lula azt mondja, hogy a fiataloknak és a tanároknak, munkásoknak köszönheti ezt a győzelmet. Gazdasági megfontolások is állhatnak a tömegek döntése mögött, illetve nagyon gyakran szavazunk amellett, amit már ismerünk. Ez a negyedik terminusa lesz Lulának, így kiszámíthatóbb, mint a radikálisabb politikát szimbolizáló Bolsonaro. Ez is lehet esetleg az oka, hogy Lula maradt az elnök.

A kérdésre, hogy

Lula mit tehet azért, hogy ne legyen ennyire polarizált a brazil társadalom, az elemző azt mondta: ez lesz az egyik legnagyobb kihívása. A másik pedig az, hogy ő is 80 éves,

és egyrészt utódot kellene találnia, másrészt úgy végigvinni ezt a négyéves időszakot, hogy ne legyenek hasonló gondok, mint amit láttunk korábban Biden, illetve most Trump elnök esetében is. A polarizációt illetően egy nagyon komoly össztársadalmi munkát kellene elvégezni minden szinten, hogy megbékéljen a társadalom egymással, ami nagyon nehéz lesz, ismerve a társadalmi megosztottságot Brazíliában – és itt elsősorban a gazdag és szegény rétegek közötti hatalmas különbségre gondoltam, és az olló nem csukódott kellően gyorsan Lula idején sem – mondta Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: meglepetés az ifjabb Bolsonaro veresége Brazíliában, Lulának nagyon nehéz dolga lesz

brazília

lula da silva

reile zsolt

flavio bolsonaro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.27. kedd, 18:00
Farkas András
nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkezdődik a munka a kórházban rekedt csecsemők ügyében, 90 nap múlva várható a koncepció

Megkezdődik a munka a kórházban rekedt csecsemők ügyében, 90 nap múlva várható a koncepció

Új szakmai és koordinációs testület alakult a kórházakban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére. A megjelent kormányhatározat célja, hogy felgyorsítsa az érintett gyermekek családba vagy helyettesítő ellátásba kerülését, és biztosítsa, hogy az intézményben töltött idő alatt se maradjanak le a fejlődésükhöz szükséges ellátásokról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentés érkezett: jövő májusban újra Budapesten lép fel a világhírű énekes

Nagy bejelentés érkezett: jövő májusban újra Budapesten lép fel a világhírű énekes

Andrea Bocelli jövő májusban visszatér Budapestre: a koncerttel a Romanza album 30. évfordulóját ünnepli a világhírű tenor.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and the US are both going to the polls - the consequences will be global

Israel and the US are both going to the polls - the consequences will be global

The next fortnight sees two elections on different continents. The outcomes will shape geopolitics and the global economy, writes James Landale

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 21:12
Átfogó reform előtt állhat az Európai Bizottság
2026. október 26. 20:11
Azonnali gazdasági válságot hozott a Brazíliában az elnökválasztás
×
×