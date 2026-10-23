Tűzszünetet jelentettek be az oroszok Ukrajna egy területén, Melania Trump is hozzájárult

Katonai vonalon folyik az egyeztetés jelenleg a Herszon megyei Oleski térségében jövő csütörtökön bevezetendő tűzszünet időpontjáról, hogy ott humanitárius műveletet lehessen végrehajtani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki sajtótitkára péntek délután a sajtónak. Kicsivel később Valerij Geraszimov vezérkari főnök bejelentette, hogy október 27-én hajnali négytől lép érvénybe a tűzszünet a Herszon megye orosz ellenőrzés alá vont részén lévő Oleski város térségében.

Peszkov méltatta Melania Trump amerikai first lady erőfeszítéseit, amelyek, mint mondta, jelentősen hozzájárultak a humanitárius művelet összehangolásához, az orosz és az amerikai elnök megállapodásának megvalósításaként. A Kreml szóvivője szerint az ügy érdekében jelentős munkát végzett az orosz és az ukrán emberi jogi biztos is. Úgy vélekedett, hogy a lakosok evakuálása a Herszon megye orosz ellenőrzés alá vont részén lévő Oleskiből több napig is eltarthat.

A washingtoni Fehér Ház azt közölte, hogy mindkét ország (Oroszország és az általa megtámadott Ukrajna) ideiglenesen leállít minden katonai tevékenységet Oleskiben, hogy a városba bejuthassanak a segélyszállítmányok, és megkezdődhessen a polgári személyek biztonságos folyosón történő kimenekítése.

A 2022 februárja óta orosz megszállás alatt lévő, Herszon megyei város lakói egyre elviselhetetlenebb élelemhiányról számolnak be.

Folytatódnak a háromoldalú tárgyalások Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette pénteken, hogy november elején Abu-Dzabiban lesz az ukrajnai rendezésről szóló – orosz-amerikai-ukrán – háromoldalú tárgyalások új fordulója. Az ukrán vezető elmondta: erről is tárgyalt Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal a nap folyamán, miután az amerikai különmegbízottak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaltak a héten. Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy bármilyen békemegállapodásnak erős biztonsági garanciákat kell tartalmaznia, és biztosítania kell tíz évre az ukrán hadsereg finanszírozását. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Oroszország és Ukrajna biztonsága „a békés rendezés elérésének egyik rendkívül fontos alkotóeleme, amely nélkül átfogó megoldás nem lehetséges”.

Melania Trump aktív szerepet játszik abban is, hogy a háború alatt Oroszországba elhurcolt ukrán gyerekek visszatérhessenek családjukhoz.

„A frontvonalon található, háború sújtotta Oleskiben iszonyatos a helyzet. Megmaradt lakossága elsősorban idős emberekből áll, akiknek sürgősen orvosi ellátásra, gyógyszerre, élelmiszerre és tiszta vízre van szükségük” – írta közleményében a first lady.

A héten fogolycsere történt Ukrajna és Oroszország között, mindkét fél 270 foglyot adott át.

A Kijev által visszakapott emberek között kilenc polgári személy van - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon. A katonák többsége az Ukrajna elleni teljeskörű orosz offenzíva 2022 februári kezdete óta volt fogságban.

Az Ukrajnának visszaszolgáltatottak között volt öt fogoly, akiről korábban azt hitték, hogy egy robbanásban életüket vesztették az orosz kézen lévő Olenivka fogdájánál.

Starlink-lassulás Az ukrán hadsereg közlése szerint a Starlink műholdas internetszolgáltatás továbbra is csak korlátozottan működik annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: helyreállították a normális működést – jelentette pénteken az ukrán média. Több ukrán médium is a védelmi minisztériumra hivatkozott, amely azt mondta: nem erősítheti meg, hogy a kapcsolat teljes kapacitással működne. Szerhij Beszkresztnov, az ukrán elnök szóvivője hasonlóképpen nyilatkozott, mondván, hogy a Starlink-kapcsolat egyes esetekben javult ugyan, de ez inkább az azt működtető SpaceX vállalat hibajavító algoritmusának volt köszönhető. „Egyelőre nem tapasztaljuk, hogy feloldanának bármilyen korlátozást a Starlinken” – írta a tanácsadó a Facebookon.

Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy háborús bűncselekményt követett el, amikor légicsapást mért Olenivkára, és ebben sok fogoly meghalt. Oroszország viszont Ukrajnát vádolja a támadással.

A háború kezdete óta hadifoglyok ezreit cserélték ki. Ez az egyike azon kevés ügyeknek, amelyekben a két szemben álló fél a konfliktus ellenére kapcsolatot tart egymással.

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