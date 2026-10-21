Ursula von der Leyen: az Oroszországgal szembeni szankciók a háború teljes lezárásáig érvényben maradnak

Az Európai Parlament plenáris ülésének a múlt heti uniós csúcstalálkozó eredményeiről tartott vitáján Ursula von der Leyen kiemelte: Oroszország volt az, amely elzárta az Európába irányuló gázszállításokat, ami azt mutatja, hogy Oroszország nem megbízható energiaellátó, hanem fegyverként használja az energiát.

Oroszország zsarolásra használja az európai energiafüggőséget, ezt a leckét Európa soha nem fogja elfelejteni – hangoztatta az uniós bizottság elnöke.

Kiemelt prioritásként említette az egységes piac kiteljesítését, valamint megkönnyíteni az indulást és a növekedést a vállalkozások számára. Közölte, az uniós bizottság minden új javaslatába beépíti az egyszerűsítés elvét a túlszabályozás felszámolására, továbbá csökkenti a jelentéstételi kötelezettségeket.

Európa versenyképességével kapcsolatban azt mondta, hogy az európai vállalatoknak képesnek kell lenniük tisztességes feltételek mellett versenyezni globális szinten.

Tarthatatlannak nevezte, hogy 2025-ben az EU Kínával szembeni kereskedelmi hiánya elérte a napi egymilliárd eurót, miközben az ipari túlkapacitás és a tisztességtelen piaci gyakorlatok torzítják a versenyt.

A migrációval kapcsolatban az uniós intézkedések eredményeit sorolva kijelentette: a jelentős eredmények azt bizonyítják, hogy a közös európai megközelítés működik, noha a ceutai események ismét rámutattak arra, milyen gyorsan jelentkezhetnek új fenyegetések az európai határokon. Ezzel összefüggésben a külső határok megerősítésének fontosságát hangsúlyozta, az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex mandátumának kiszélesítését, valamint Európa felkészítését az új kihívásokra, hogy gyorsan reagálhasson a külső határokat fenyegető rendkívüli veszélyekre.

A vita során António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, a tagállamok törekvésének középpontjában az energiaköltségek csökkentése áll, hogy ne a háztartások és a vállalatok fizessék meg az uniós határoktól távol zajló közel-keleti háború árát.

Amíg az importált fosszilis tüzelőanyagoktól függünk, jólétünk továbbra is ki lesz téve olyan eseményeknek, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Válaszunknak a megfizethető, Európában termelt energia biztosításának kell lennie – fogalmazott.

Az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás fokozására szólított fel, és azt mondta: a béke iránti elkötelezettségnek lépést kell tartania az agresszorra nehezedő nyomás fenntartásával. Ukrajna biztonsága és Európa biztonsága elválaszthatatlanul összetartozik – tette hozzá az Európai Tanács elnöke.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták EP-frakciójának társ-frakcióvezetője a vita során arra hívta fel a figyelmet, hogy Ceutától a nyugat-európai nagyvárosokig egy mélyülő civilizációs válság jelei mutatkoznak, ami szavai szerint az „elhibázott migrációs politika egyenes következménye”.

Gyökeres, patrióta fordulat kell Európa-szerte: megvédeni Európa külső határait és szavatolni polgáraink biztonságát – fogalmazott.

A következő hétéves uniós költségvetéssel kapcsolatban azt mondta, miközben az uniós bizottság még több pénzt kér központosításra, új pénzügyi terheket vezetne be, még több pénzt küldene Ukrajnának és kiterjesztené az ideológiai nyomásgyakorlást a tagállamokra,

a Patrióták szeretnék megőrizni a gazdák és régiók támogatását, felülvizsgálni a „vállalkozásokat fojtogató szabályokat”, és helyreállítani Európa versenyképességét.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 70. évfordulójával kapcsolatban kijelentette: méltatlanul az évfordulóhoz újra politikai foglyok vannak Magyarországon. Cél a megfélemlítés - hangoztatta Gála Kinga, majd hozzátette: a kommunista időket idéző önkény épül Magyarországon.

Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője, az Európai Néppárt (EPP) EP-képviselőcsoportjának alelnöke beszédében mindenekelőtt kijelentette: megfizethető energia nélkül nincs versenyképes Európa.

Kiemelte, hogy a tagállamok között nem egyenlőek a feltételek, az energiaárakat illetően a visegrádi országok kifejezetten hátrányban vannak. Többnek nincs tengerpartja, és az orosz energiaimport kiváltása is komoly infrastrukturális beruházásokat igényel. A régió áramárai már most a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban – hívta fel a figyelmet.

Az érintett tagállamoknak ezért a zöld átálláshoz és az energiaellátás diverzifikálásához egy globális energiaválság közepén több uniós támogatásra és nagyobb költségvetési rugalmasságra van szükségük. Az uniós szabályozásoknak ugyanis nem tágítani, hanem csökkenteni kell az egyenlőtlenségeket. Ez igaz az energetikára is – tette hozzá Lakos Eszter.