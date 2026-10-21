Szakértő: a zavargások gyorsíthatják a tárgyalásokat az Európai Unió költségvetéséről

Zalai Csaba elmondta: véleménye szerint ebben a helyzetben, amiben Európa most találja magát, a problémák valószínűleg gyorsíthatják a költségvetés elfogadását. Hozzátette:

annyi problémával küzd az Európai Unió, hogy nem teheti meg, hogy évekig ezzel az egy kérdéssel lebénítsa a saját maga döntéshozatalát.

„A globális kihívások között szerepel

az orosz–ukrán háború,

az Amerikai Egyesült Államok sajátos kereskedelmi politikája,

a kínai kereskedelmi kapcsolatok kérdésének rendezése,

és emellett olyan fontos kérdések is előkerülnek, mint a megélhetési költségek,

melyekben szerepet játszanak az energiaárak”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: az Európai Unió költségvetését a bizottság szántszándékkal olyan szerkezetben, olyan nagysággal hozta létre, hogy mindenki meg fogja benne találni magának azokat a fontos prioritásokat, amire otthon hazafelé menve el tudja mondani, hogy „győztünk, ez nekünk fontos”.

A költségvetés elmondása szerint négy nagy kérdésről szól:

Az első a költségvetés nagysága, a szerkezete,

a második, hogy ezt a szerkezetet mire fordítjuk, melyek azok a prioritások és kihívások, amelyekre az Európai Uniónak a következő időszakban fordítania kell a forrásokat.

A harmadik mindig arról szól, hogy ezeket a forrásokat hogyan fogjuk tudni összeszedni,

míg a negyedik a technikai jellegű kérdések: pontosan ki határozza meg, hogy az összegeket, a programokat mire lehet költeni, milyen feltételek mentén.

„Ez a négy nagy kérdés az, ami meghatározza a költségvetési tárgyalásokat” – fogalmazott Zalai Csaba.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes interjút alább meghallgathatja és megnézheti.