Szakértő: a zavargások gyorsíthatják a tárgyalásokat az Európai Unió költségvetéséről

Zalai Csaba elmondta: véleménye szerint ebben a helyzetben, amiben Európa most találja magát, a problémák valószínűleg gyorsíthatják a költségvetés elfogadását. Hozzátette:
annyi problémával küzd az Európai Unió, hogy nem teheti meg, hogy évekig ezzel az egy kérdéssel lebénítsa a saját maga döntéshozatalát.
„A globális kihívások között szerepel
- az orosz–ukrán háború,
- az Amerikai Egyesült Államok sajátos kereskedelmi politikája,
- a kínai kereskedelmi kapcsolatok kérdésének rendezése,
- és emellett olyan fontos kérdések is előkerülnek, mint a megélhetési költségek,
- melyekben szerepet játszanak az energiaárak”
– hangsúlyozta.
Kiemelte: az Európai Unió költségvetését a bizottság szántszándékkal olyan szerkezetben, olyan nagysággal hozta létre, hogy mindenki meg fogja benne találni magának azokat a fontos prioritásokat, amire otthon hazafelé menve el tudja mondani, hogy „győztünk, ez nekünk fontos”.
A költségvetés elmondása szerint négy nagy kérdésről szól:
- Az első a költségvetés nagysága, a szerkezete,
- a második, hogy ezt a szerkezetet mire fordítjuk, melyek azok a prioritások és kihívások, amelyekre az Európai Uniónak a következő időszakban fordítania kell a forrásokat.
- A harmadik mindig arról szól, hogy ezeket a forrásokat hogyan fogjuk tudni összeszedni,
- míg a negyedik a technikai jellegű kérdések: pontosan ki határozza meg, hogy az összegeket, a programokat mire lehet költeni, milyen feltételek mentén.
„Ez a négy nagy kérdés az, ami meghatározza a költségvetési tárgyalásokat” – fogalmazott Zalai Csaba.
A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes interjút alább meghallgathatja és megnézheti.