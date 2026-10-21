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Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Szakértő: a zavargások gyorsíthatják a tárgyalásokat az Európai Unió költségvetéséről

Infostart / InfoRádió

Fel fogják gyorsítani az Európai Unió költségvetési tárgyalásait a több országban kitörő zavargások. Ezt Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európai Tanszék oktatója mondta az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol az új EU-s költségvetésről beszélt.

Zalai Csaba elmondta: véleménye szerint ebben a helyzetben, amiben Európa most találja magát, a problémák valószínűleg gyorsíthatják a költségvetés elfogadását. Hozzátette:

annyi problémával küzd az Európai Unió, hogy nem teheti meg, hogy évekig ezzel az egy kérdéssel lebénítsa a saját maga döntéshozatalát.

„A globális kihívások között szerepel

  • az orosz–ukrán háború,
  • az Amerikai Egyesült Államok sajátos kereskedelmi politikája,
  • a kínai kereskedelmi kapcsolatok kérdésének rendezése,
  • és emellett olyan fontos kérdések is előkerülnek, mint a megélhetési költségek,
  • melyekben szerepet játszanak az energiaárak”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: az Európai Unió költségvetését a bizottság szántszándékkal olyan szerkezetben, olyan nagysággal hozta létre, hogy mindenki meg fogja benne találni magának azokat a fontos prioritásokat, amire otthon hazafelé menve el tudja mondani, hogy „győztünk, ez nekünk fontos”.

A költségvetés elmondása szerint négy nagy kérdésről szól:

  • Az első a költségvetés nagysága, a szerkezete,
  • a második, hogy ezt a szerkezetet mire fordítjuk, melyek azok a prioritások és kihívások, amelyekre az Európai Uniónak a következő időszakban fordítania kell a forrásokat.
  • A harmadik mindig arról szól, hogy ezeket a forrásokat hogyan fogjuk tudni összeszedni,
  • míg a negyedik a technikai jellegű kérdések: pontosan ki határozza meg, hogy az összegeket, a programokat mire lehet költeni, milyen feltételek mentén.

„Ez a négy nagy kérdés az, ami meghatározza a költségvetési tárgyalásokat” – fogalmazott Zalai Csaba.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes interjút alább meghallgathatja és megnézheti.

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Kezdőlap    Külföld    Szakértő: a zavargások gyorsíthatják a tárgyalásokat az Európai Unió költségvetéséről

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VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
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