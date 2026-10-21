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Egy szlovák atomerőmű négy nagy beton hűtőtornya.
Nyitókép: Unsplash

A világ legtisztább energiamixével tör az élre Szlovákia a mohi erőmű bővítése után

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Történelmi pillanathoz érkezett a szlovákiai energiatermelés: sikeresen összekapcsolták az országos villamosenergia-hálózattal a mohi atomerőmű negyedik blokkját. Az október közepén történt hálózatra kapcsolás óta az új egység már megkezdte az első megawattórák betáplálását, amivel Szlovákia hivatalosan is teljesen önellátóvá vált a villamosenergia-termelés terén.

A negyedik blokk beindítása nemcsak az önellátást biztosítja, hanem az elkövetkező években jelentős exportkapacitást is teremt. Robert Fico miniszterelnök a helyszíni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 2027-től Szlovákia mintegy 400-500 megawatt villamos energiát tud majd a nemzetközi piacokra juttatni. A szlovák kormányfő hangsúlyozta: bár kis lélekszámú országról van szó, a két atomerőmű és a teljes mértékben állami kézben lévő bősi vízerőmű révén Szlovákia valódi energetikai nagyhatalommá válik. A pozíciót a jövőben a jaslovské bohunicei erőmű tervezett új blokkja tovább erősítheti.

Mindkét szlovák atomerőműben olyan hűtőtornyos technológiát alkalmaznak, amely lényegesen kevesebb vizet igényel, mint azok az erőművek, amelyek például Magyarországon vagy Romániában működnek.

Ezért az idei évet sújtó rendkívüli szárazság és az alacsony folyóvízhozamok mellett is elegendő víz áll rendelkezésre a reaktorok hűtéséhez.

Denisa Saková gazdasági miniszter rámutatott: Szlovákia jelenleg a világ egyik legtisztább energiamixével büszkélkedhet, hiszen a termelt energia mintegy 85 százaléka már most is dekarbonizált, azaz szén-dioxid-mentes forrásokból származik. A gazdasági tárca célja, hogy ezt a felelős energiapolitikát az Európai Unió is ismerje el.

Bár a negyedik blokk már áramot termel, a teljes üzembe helyezés fokozatosan történik. A fizikai indítás tesztjei után jelenleg az energetikai indítás próbaüzeme zajlik a még esetlegesen felmerülő rendellenességek kiszűrésére. A blokk jelenleg a névleges teljesítményének mintegy 19 százalékán üzemel.

Ha a mérések továbbra is kedvezőek maradnak, a teljesítményt a jövő hét elején 35 százalékra növelik, a 100 százalékos, teljes üzemi kapacitást pedig várhatóan jövőre érik el.

A mohi atomerőmű 3. és 4. blokkjának építése még 1987-ben kezdődött, a munkálatok hosszú megszakítása után pedig a Szlovák Villamos Művek 2008 novemberében látott hozzá az új blokkok befejezéséhez. Az eredeti tervek szerint a harmadik blokkot 2012-ig, a negyediket 2013-ig szerették volna átadni, a határidőket azonban folyamatosan kitolták, és csak 2023 elején jutottak el a 3. blokk beindításához, míg a 4. blokk most kezdte meg a működését. Az elhúzódásával párhuzamosan nőttek a költségek is. A mohi atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának befejezése összesen mintegy 6,7 milliárd euróba került.

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