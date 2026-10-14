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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ausztrál miniszterelnökkel tartott találkozóján New Yorkban 2026. szeptember 23-án. A két vezetõ az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszaka csúcsszintû általános vitájának alkalmából tartózkodik a városban.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Volodimir Zelenszkij repülőre ül

Infostart / MTI

Andy Burnham brit kormányfőnél tesz látogatást szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Downing Street a kétoldalú londoni találkozó bejelentésével egyidőben közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának.

Burnham hivatalának tájékoztatása szerint Zelenszkij londoni látogatásán a két fél megállapodást ír alá arról, hogy Nagy-Britannia 45 millió font (19,4 milliárd forint) értékben szállít az ukrán fegyveres erőknek több célra használható, brit gyártmányú könnyű légvédelmi rakétákat (Lightweight Multirole Missile, LMM), és a csomagból 10 millió font értékű részt gyorsított eljárással még a tél beállta előtt eljuttat Ukrajnába.

Ezek a rakéták rendkívül hatékonynak bizonyultak a sugárhajtású drónok ellen, amelyeket Oroszország a frontvonaltól távoli célpontok, köztük Kijev elleni csapásmérésekre használ. Ezek a drónok gyorsabbak és sokkal magasabban repülnek, mint a légcsavaros meghajtású Sahed drónok, ezért nehezebb a célba érés előtti észlelésük és megsemmisítésük – fogalmaz szerdai ismertetésében a londoni miniszterelnöki hivatal.

A Downing Street tájékoztatása szerint Nagy-Britannia eddig 1,6 milliárd font értékű vállalást tett arra, hogy a következő négy évben több mint ötezer LMM-rendszert szállít Ukrajnának.

A brit kormány mindemellett az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítására is felszólítja nemzetközi partnereit, és azt is kéri tőlük, hogy gyakoroljanak nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az energiaipari létesítmények elleni támadások felfüggesztésére tett amerikai javaslat elfogadása végett.

A brit kormányfő hivatala szerint John Healey pénzügyminiszter a Nemzetközi Valutaalap (IMF) bangkoki tanácskozásán arra szólítja fel a partnerországokat, hogy kövessék Nagy-Britannia példáját, és vezessenek be teljes tilalmat az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállításához nyújtott szolgáltatásokra.

Nagy-Britannia már 2023-ban megtiltotta az LNG-importot Oroszországból, tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat – például biztosítást – nyújtsanak a más országokba irányuló, vagy azokból kiinduló orosz LNG-export számára.

Wes Streeting brit védelmi miniszter a hétvégén közölte azt is, hogy a munkáspárti brit kormány ellenzi a nagy mennyiségű orosz dízelüzemanyag exportjáról Donald Trump amerikai elnök által minap bejelentett amerikai-orosz megállapodást. Streeting szerint ugyanis London álláspontja az, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek inkább fokozniuk kellene az Oroszországra gyakorolt nyomást az ukrajnai háború minél előbbi befejezése és Ukrajna szabadságának biztosítása érdekében.

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