Sport REmade: hihetetlen mik készültek a használt hokimezekből

A gyors tempó és a folyamatos fizikai kontakt miatt a felszerelések rendszeresen kopnak, sérülnek és válnak végül használhatatlanná a jégkorongban. Egy teljes felszerelés körülbelül 15 kilogramm, amelyből mintegy 7 kilogramm textil – a becslések szerint globálisan évente mintegy 1400 tonna ilyen jellegű hulladék keletkezik.

A helyzetet felismerve

az Erste Liga a csapatoktól a már nem használt, sérült felszereléseit begyűjtötte, és átadta a MOME Textil MA szakos hallgatóinak.

A diákok a mezeket, mamutokat, protektorokat újragondolva és átszabva ruhadarabokat és kiegészítőket készítettek belőlük – ezzel új funkciót, értelmet és történetet adva annak, ami egyébként már hulladékká válna.

„Kihívás volt, hogy először sem a sportágat, sem a hozzá tartozó felszerelést, ruhákat nem ismerték a diákok, de az első hokimeccs után ez megváltozott, rajongókká váltak. Kifejezetten használatra szánt darabok is születtek, kabátok, hátizsákok, táskák, amikre például párnát lehet csatolni, hogy a jégcsarnokokban se fázzon a viselője” – mondta Tomcsányi Dóra tervező, a MOME tanársegédje, a projekt vezetője.

A projekt egyik különlegessége éppen az, hogy

a tervezők olyan anyagokkal dolgoztak, amelyek eredetileg egészen más célt szolgáltak. A hokifelszerelés nem divatalapanyagként született: arra tervezték, hogy ellenálljon az ütközéseknek, a jégnek és a kemény igénybevételnek.

Ez a tulajdonsága azonban új lehetőségeket is rejt a design számára.

Az elkészült darabokat jégkorongozók - Huszák Alexandra, Szabó Bence, Erdei Krisztián, Csémi Dávid - és fiatal művészek - Saya Noé és Veress Eszter - mutatták be.

Emellett az akciót az év végéig tartó, számos aktivitással színezett figyelemfelhívó kampány is kíséri, amelybe majd a szurkolók is bekapcsolódhatnak. A Sport REmade több mint egy újrahasznosítási projekt: azt vizsgálja, hogyan válhat egy sportág saját hulladéka kreatív alapanyaggá, és hogyan találkozhat egymással a sport, a design és a fenntarthatóság.