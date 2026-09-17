Erőszak a gyermekotthonban: csicskáztatta lakótársát, most akár börtönbe is mehet

Minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki egy gyermekotthonban társát bántalmazta és lopásra, csikkszedésre kényszerítette.

A Pest Vármegyei Főügyészség csütörtöki közlése szerint a fiatalkorú fiú 2025 tavaszán, miután a vele szemben rablás miatt kiszabott javítóintézeti nevelésből elbocsátották, egy gyermekotthonba került.

A fiatalkorú vádlott egy életkora miatt nem büntethető társával közösen, rendszeresen bántalmazta a szintén a gyermekotthonban elhelyezett kiskorú fiút.

A vádlott és társa verésekkel és különböző fenyegetésekkel arra kényszerítette a sértettet, hogy a városban lévő boltokból csokoládét és parfümöt lopjon. A fiatalkorú vádlott a lopásokon kívül arra is utasította a félelemben élő kiskorú sértettet, hogy cigarettacsikkeket gyűjtsön – tették hozzá.

Miután a sértett nem bírta tovább a hallgatást, 2025 húsvétján beszámolt édesanyjának a több mint egy hónapja tartó kiszolgáltatott helyzetéről.

A sértett megpróbáltatásainak az vetett véget, hogy a fiatalkorú vádlottat más bűncselekmény miatt a rendőrség őrizetbe vette.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fiatalkorú fiút minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza – áll a közleményben.