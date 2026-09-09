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Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó társaságában az ukrajnai háború lezárásáról tartandó tárgyalásuk elõtt a moszkvai Kremlben 2026. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Újra tárgyalhat Oroszország, Ukrajna és Amerika – ez lehet a helyszín

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Moszkva és Washington megvitatta az ukrajnai rendezésről szóló orosz–amerikai–ukrán tárgyalások lehetőségét, ezek újraindításának helyszíne ismét Abu-Dzabi lehetene – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerdán a Rosszija 1 televíziónak.

„Vannak bizonyos kapcsolatok (az ukrán féllel), de most arról van szó, hogy újrainduljon az az Ukrajnával folytatott tárgyalási folyamat, amely korábban már zajlott. Ezt az amerikai kollégáinkkal is megbeszéltük, így lehetséges, hogy ez a folyamat háromoldalú formában folytatódik majd. Képviselőink például Abu Dzabiban is találkoztak már, így teljesen elképzelhető, hogy ott is folytatódjanak a találkozók” – nyilatkozott Jurij Usakov.

"Az (ukrajnai rendezésre vonatkozó) útitervet egyelőre nem láttam, és úgy gondolom, hogy valószínűleg senki nem látta" - mondta.

Úgy vélekedett, hogy Washington az ukrajnai háborús cselekmények mielőbbi lezárása érdekében felhagyhatna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Rámutatott, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott támogatása, beleértve a katonait, jelentősen csökkent Donald Trump második elnöksége alatt. Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Trump közötti keddi telefonbeszélgetés mintegy folytatása volt Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai közvetítő moszkvai és kijevi tárgyalásainak – tette hozzá.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján közölte: a két államfő között nem volt szó arról, hogy esetleg találkoznának az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi sencseni csúcstalálkozóján, de a két fél egyetért abban, hogy erre van esély.

Peszkov megerősítette, hogy megegyezés született az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló orosz-amerikai találkozók újraindításáról. Kifejezte Oroszország nyitottságát az amerikai féllel való találkozókra, és kifejezte abbéli reményét, hogy Kijev is nyitott lesz az amerikai béketeremtő erőfeszítésekre. Ő is azt mondta, hogy egyelőre nincs konkrét útiterv a rendezésre. Megjegyezte, hogy ha volna is, ennek tartalmát akkor sem lenne szabad nyilvánosságra hozni.

A szóvivő úgy vélekedett: Kijev jelenlegi „rugalmassága” annak következménye, hogy pénz- és fegyverszűkében van, de ez nem az a rugalmasság, amely a megoldáshoz szükséges. Rámutatott, hogy ez a fajta magatartás csak azt követően kezdett megnyilvánulni, hogy Kijev „kinyitotta Pandora szelencéjét” az orosz polgári infrastruktúra támadásával.

Kijevben pontosan tudják, mit kell tenni, és milyen kompromisszumokra kell hajlandónak lenni ahhoz, hogy valóban a békés rendezés útjára lépjenek – hangoztatta.

Peszkov közölte: több ország is kész volna helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tárgyalásokhoz.

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Kezdőlap    Külföld    Újra tárgyalhat Oroszország, Ukrajna és Amerika – ez lehet a helyszín

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