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Vlagyimir Putyin orosz elnök (b), Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (j2) és Jared Kushner, Trump veje és tanácsadója (j3) az ukrajnai háború lezárásáról tárgyal a moszkvai Kremlben 2026. szeptember 5-én. Balról a harmadik Kirill Dmitrijev külkereskedelemért és gazdasági együttmûködésért felelõs orosz elnöki különmegbízott.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Ukrán képviselő: az amerikaiak példátlan feltételt szabtak Kijevben

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Egy ukrán képviselő szerint a Kijevben járt amerikai küldöttek a korábbinál keményebb orosz követeléseket továbbítottak Zelenszkij elnöknek arról, hogy Kijev alkotmánymódosítással ismerje el orosz területnek a Donbászt. Az orosz elnöki szóvivő szerint is romolhatnak a feltételek.

A korábbinál keményebb orosz békefeltételekről értesítette Zelenszkij ukrán elnököt a Kijevben járt két amerikai küldött – állítja egy ukrán képviselő. Közben a Kreml is értésre adta, hogy nagyobb engedményeket fog követelni, ha elhúzódik a békefolyamat.

Steven Witkoff és Jared Kushner látszólag jó hangulatú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkijjel. Amíg ott voltak, szüneteltek az orosz légicsapások, de ahogy távoztak, azonnal folytatódott a pusztítás. Az ukrán elnöknek azonban nemcsak emiatt főhet a feje.

Pártjának egy volt képviselője – jelenleg ellenzéki honanya – szerint a látogatás nemhogy nem áttörést hozott, sőt a vendégek egy korábbinál keményebb békefeltétellel érkeztek: Ukrajna ne csak átadja Donyeck megye még általa ellenőrzött részét, de egy alkotmánymódosítással ismerje el, hogy a Donbász Oroszország része.

Anna Szkorohod erről Vitalij Gyikij ukrán újságírónak adott interjújában szólt – érdekesség, hogy orosz nyelven beszélgettek, ahogy a korábban elnöki ambíciókat dédelgető Alekszij Aresztovics volt elnöki tanácsadó is.

Szkorohod felvetette, hogy a pápaválasztó enklávé – amikor a döntésig bezárják a bíborosokat – jobb lenne, mint a mostani „pingpong, amikor szól a zene, de senki sem tangózik”. Szerinte kétoldalú, közvetlen tárgyalásokra van szükség és a delegációkban parlamenti képviselőknek is helyet kell kapniuk (itt esetleg magára is gondolt). „Sajnos ismét a tárgyalások totális bukását látjuk” – mondta az amerikaiak látogatásáról. Azt is felvette, hogy a Donbászt „így is úgy is átadjuk, legfeljebb még néhány ezer ember meghal”.

Ezt arra alapozta, hogy katonáktól hallotta, egyszer kivonták, máskor visszaküldték a legjobb egységeket. Viszont azt, hogy hol hallotta a területvesztés alkotmányos elismeréséről szóló követelést, nem mondta el. Moszkvában érdekes módon Lavrov külügyminiszer spekulációnak nevezte a felvetését.

„Ha a nyugati országok nem hajlanak a kompromisszumra, akkor Oroszország a harcmezőn éri el a céljait”

– mondta egy interjúban, de közben azt is, hogy országa kész a tárgyalásokra. Szerinte a két küldött tartotta magát Trump elnök álláspontjához, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja és hogy el kell ismerni „a terepen előállt helyzetet”.

Peszkov elnöki szóvivő pedig hozzáfűzte: ahogy elhúzzák a tárgyalási folyamatot, úgy keményednek majd Moszkva feltételei.

Ami árnyalja a képet: Szkorohod képviselőnőről köztudott, hogy kizárták Zelenszkij elnök pártjából és immár az Ihor Kolomojszkij oligarcha befolyási köréhez sorolt A jövőért párt tagja – amely az EU-ban az Európai Konzervatívok, Patrióták és Szövetségesek frakcióval tart fent kapcsolatot.

Emellett súlyos korrupciós vádat fogalmaztak meg ellene: azt, hogy egy bűnszövetkezet élén állva 250 ezer dolláros kenőpénzt kényszerített ki egy cégvezetőből, hogy a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács szankciókkal sújtson egy rivális vállalatot. A képviselőnő tagadja a vádakat, de így jó oka van támadni Zelenszkij elnököt és kormányát.

(Nyitóképünkön: az amerikai delegáció Putyin elnöknél is járt Moszkvában)

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Ukrán képviselő: az amerikaiak példátlan feltételt szabtak Kijevben

Ukrán képviselő: az amerikaiak példátlan feltételt szabtak Kijevben

Egy ukrán képviselő szerint a Kijevben járt amerikai küldöttek a korábbinál keményebb orosz követeléseket továbbítottak Volodimir Zelenszkij elnöknek arról, hogy Kijev alkotmánymódosítással ismerje el orosz területnek a Donbászt. Az orosz elnöki szóvivő szerint is romolhatnak a feltételek.
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