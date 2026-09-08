Putyin és Trump tárgyalt, Oroszország európai terveiről is szó volt

Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását – jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója.
„Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatni fogják” – mondta Usakov a két vezető keddi, mintegy egyórás telefonbeszélgetéséről beszámolva.
Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben.