Ukrán kikötőre mért csoportos dróncsapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

A tárca szerint Kijev megyében kedden támadás érte az Alfa Development Group vállalat Csajka logisztikai központját, amelynek raktáraiban kettős rendeltetésű külföldi árukat, többek között nagy és közepes hatótávolságú drónok alkatrészeit tároltak és osztályoztak.

Szerdára virradóra Odessza városában és Odessza megyében négy, az ukrán kikötők működését biztosító energiaipari infrastruktúra-létesítmény volt a célpont, továbbá az odesszai kikötőben egy legénység nélküli hajók kísérleti gyártását végző cég, hat üzemanyagtartály és több hadfelszerelés-raktár.

A minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 130 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le 13 régió és a Fekete-tenger felett. Helyi idő szerint reggel kilencig 12 Moszkvára tartó drónt semmisítettek meg.

Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere közölte, hogy augusztus 1-jétől szeptember 1-jéig 8670 ukrán drón repült a moszkvai régió irányába. Ezek nagy részét már nagy távolságra semlegesítették, 795 repülőszerkezetet pedig Moszkva közelében lőttek le.