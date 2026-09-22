Elfogatóparancsot adtak ki a titkosszolgálat vezetője ellen Albániában

A közlemény szerint a döntést egy korrupciógyanús ügyben indított nyomozás indokolja, amelyben mindketten érintettek. Vlora Hysenit felfüggesztették hivatali funkciójából, majd házi őrizetbe helyezték annak gyanújával, hogy bizalmas információkat szivárogtathatott ki.

A másik őrizetbe vett gyanúsított a rendőrség technikai ügyekben illetékes nyomozati osztályát vezette.

Vlora Hyseni 2023 óta vezette az Albán Hírszerző Szolgálatot (SHISH). Hivatalba lépésekor többen is bírálták nemcsak amiatt, hogy koszovói albán származású hanem azért is, mert korábban a koszovói hírszerzés vezetőjének a helyetteseként dolgozott, ahonnan elbocsátották.

Az albán sajtó értesülései szerint Vlora Hyseni jelenleg külföldön tartózkodik.

A jogi eljárás a két magas rangú vezetőn kívül Ilir Prodát, a rendőrség korábbi vezetőjét is érinti, akit az év elején menesztettek tisztségéből. Szintén nyomozás folyik az ügyben Ermal Beqiraj üzletember ellen, akit augusztus végén vettek őrizetbe Franciaországban pénzügyi visszaélés gyanújával, valamint Ergys Agasi üzletember ellen is, akit augusztus 26-án vettek őrizetbe.