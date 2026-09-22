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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Elfogatóparancsot adtak ki a titkosszolgálat vezetője ellen Albániában

Infostart / MTI

A korrupció és szervezett bűnözés elleni harcban illetékes albán ügyészség kedden bejelentette, hogy elfogatóparancsot adott ki az ország titkosszolgálatának vezetője, Vlora Hyseni, valamint az albán rendőrség egyik magas rangú tisztségviselője ellen.

A közlemény szerint a döntést egy korrupciógyanús ügyben indított nyomozás indokolja, amelyben mindketten érintettek. Vlora Hysenit felfüggesztették hivatali funkciójából, majd házi őrizetbe helyezték annak gyanújával, hogy bizalmas információkat szivárogtathatott ki.

A másik őrizetbe vett gyanúsított a rendőrség technikai ügyekben illetékes nyomozati osztályát vezette.

Vlora Hyseni 2023 óta vezette az Albán Hírszerző Szolgálatot (SHISH). Hivatalba lépésekor többen is bírálták nemcsak amiatt, hogy koszovói albán származású hanem azért is, mert korábban a koszovói hírszerzés vezetőjének a helyetteseként dolgozott, ahonnan elbocsátották.

Az albán sajtó értesülései szerint Vlora Hyseni jelenleg külföldön tartózkodik.

A jogi eljárás a két magas rangú vezetőn kívül Ilir Prodát, a rendőrség korábbi vezetőjét is érinti, akit az év elején menesztettek tisztségéből. Szintén nyomozás folyik az ügyben Ermal Beqiraj üzletember ellen, akit augusztus végén vettek őrizetbe Franciaországban pénzügyi visszaélés gyanújával, valamint Ergys Agasi üzletember ellen is, akit augusztus 26-án vettek őrizetbe.

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Kezdőlap    Külföld    Elfogatóparancsot adtak ki a titkosszolgálat vezetője ellen Albániában

albánia

korrupció

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