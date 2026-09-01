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Nyitókép: Yury Karamanenko/Getty Images

Moszkva üzent Berlinnek: „megkapják a méltó választ”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Németország meg fogja kapni a megfelelő választ arra a döntésére, hogy bezáratja a berlini Orosz Házat és a bonni orosz főkonzulátust – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kedd este Vlagyivosztokban a TASZSZ hírügynökségnek.

Zaharova arra reagált, hogy a német kormány bejelentette: szeptember 18-ig bezáratja a bonni orosz főkonzulátust és a Berlinben működő Orosz Ház kulturális központot, továbbá megszigorítja az orosz állampolgárok beutazásának ellenőrzéseket is. Ennek oka, hogy a német rendőrség szerint Moszkvát tette felelősé a lipcsei repülőtéren történt drónincidensért.

„Az Orosz Ház, és a bonni főkonzulátusunk egyaránt rég nem hagyta nyugodni a (német) kormányzó elitet. Most kitaláltak egy ürügyet. Nos, akkor megkapják a méltó választ” – hangoztatta az orosz diplomata.

Zaharova azt mondta, hogy „egy teljes egészében kitalált és a hajánál fogva előrángatott ürügy alapján Berlin ismét a kétoldalú kapcsolatok elmérgesítésének útjára lépett”. Mint fogalmazott, bizonyítékok „egyszerűen nincsenek, és nem is lehetnek”. A szóvivő Berlint az ukrajnai konfliktus szításával, és az civilek ellen elkövetett terrortámadásokban való bűnrészességgel vádolta meg.

„Nehéz ezt kommentálni, mert ha ilyen súlyos vádak hangzanak el, azokat valamivel alá kell támasztani. Ha nem tévedek, semmilyen érvelést nem terjesztettek elő. Az, hogy Németország tovább halad az eszkaláció útján, nyilvánvaló” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak Biskekben a német hatóságok döntésére válaszul.

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Kezdőlap    Külföld    Moszkva üzent Berlinnek: „megkapják a méltó választ”

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