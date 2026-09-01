Zelenszkij beszólt Ukrajna támogatóinak

„Az utóbbi két hétben Európa és az egész világ, amely minket segít, szabadságon volt” – nyilatkozta Zelenszkij újságíróknak. Mint mondta, Oroszország arra használta ezt az időt, hogy Ukrajna infrastruktúráját támadja, megzavarva ezzel a szeptember 1-jei iskolakezdést is – tette hozzá.

Zelenszkij mindemellett azzal vádolta nyugati partnereit, hogy „tervszerűen folytatnak diplomáciát”, vagyis – mint fogalmazott – megközelítésmódjuk az, „ha szabadság van, akkor bizony szabadság van”. Az ukrán vezető ezt „nagyon kellemetlen tényként” jellemezte a maga számára, ugyanis az utóbbi hetekben ismételten a nemzetközi közösség segítségét kérte.

Zelenszkij nem pontosította, hogy megjegyzése kikre vonatkozott. Alig egy hete António Costa, az Európai Tanács elnöke és Andy Burnham brit miniszterelnök több állam- és kormányfő társaságában Kijevben tett látogatást az ukrán függetlenség napja alkalmából. Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök videón keresztül jelentkeztek be a tanácskozásra további támogatás ígéretével.

Az utóbbi hetekben fokozódtak a Kijev elleni orosz drón- és rakétatámadások, ami miatt az ukrán vezetés nyugati partnereit újra és újra sürgette, hogy szállítsanak légvédelmi lőszereket a megcsappant készletek feltöltésére.