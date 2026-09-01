ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.5
usd:
317.95
bux:
148622.5
2026. szeptember 1. kedd Egon, Egyed
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban tartott sajtóértekezletén 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Zelenszkij beszólt Ukrajna támogatóinak

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden bírálta a kijevi vezetés támogatóit, mert „szabadságra mentek”, miközben hazája a túlélésért küzd.

„Az utóbbi két hétben Európa és az egész világ, amely minket segít, szabadságon volt” – nyilatkozta Zelenszkij újságíróknak. Mint mondta, Oroszország arra használta ezt az időt, hogy Ukrajna infrastruktúráját támadja, megzavarva ezzel a szeptember 1-jei iskolakezdést is – tette hozzá.

Zelenszkij mindemellett azzal vádolta nyugati partnereit, hogy „tervszerűen folytatnak diplomáciát”, vagyis – mint fogalmazott – megközelítésmódjuk az, „ha szabadság van, akkor bizony szabadság van”. Az ukrán vezető ezt „nagyon kellemetlen tényként” jellemezte a maga számára, ugyanis az utóbbi hetekben ismételten a nemzetközi közösség segítségét kérte.

Zelenszkij nem pontosította, hogy megjegyzése kikre vonatkozott. Alig egy hete António Costa, az Európai Tanács elnöke és Andy Burnham brit miniszterelnök több állam- és kormányfő társaságában Kijevben tett látogatást az ukrán függetlenség napja alkalmából. Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök videón keresztül jelentkeztek be a tanácskozásra további támogatás ígéretével.

Az utóbbi hetekben fokozódtak a Kijev elleni orosz drón- és rakétatámadások, ami miatt az ukrán vezetés nyugati partnereit újra és újra sürgette, hogy szállítsanak légvédelmi lőszereket a megcsappant készletek feltöltésére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij beszólt Ukrajna támogatóinak

oroszország

ukrajna

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szeptember végéig is eltarthat a szúnyogszezon, előretört a tigrisszúnyog

Szeptember végéig is eltarthat a szúnyogszezon, előretört a tigrisszúnyog
A héten négy megye 27 településén lesz földi, kémiai szúnyoggyérítés. Az aszályos nyár ellenére sok helyen vannak nagy tenyészhelyek, és főleg a kertvárosokban az invazív fajok, így az ázsiai tigrisszúnyog volt a „főszereplő” – mondta el Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban, hozzátéve: a szúnyoggyérítés szeptember végéig biztosan folytatódik.
VIDEÓ
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.02. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb tankereket ért támadás a Hormuzi-szorosban - Egyre nagyobb nyomás alá kerültek a tőzsdék!

Újabb tankereket ért támadás a Hormuzi-szorosban - Egyre nagyobb nyomás alá kerültek a tőzsdék!

Az ázsiai tőzsdéken ma felemás hangulat látszott, Európában kisebb, többnyire negatív irányú mozgások voltak, Amerikában pedig az esésé volt a főszerep a Nasdaq vezetésével. A hangulat azt követően kezdett tovább romlani, hogy délelőtt arról érkeztek hírek, hogy újabb szupertankereket ért támadás a Hormuzi-szorosban, majd az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen. A fokozódó feszültség hatására ismét meredek emelkedést produkált az olaj ára, és a kötvényhozamok is felfelé vették az irányt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos milliókat spórolnak az élelmes magyar lakásvásárlók: ezeknél az ingatlanoknál most hatalmasat lehet alkudni

Súlyos milliókat spórolnak az élelmes magyar lakásvásárlók: ezeknél az ingatlanoknál most hatalmasat lehet alkudni

Az idei év első hét hónapjában mindhárom használt ingatlanszegmensben nőtt a teljes árengedmény mértéke 2025 azonos időszakához képest.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany says Russia behind Leipzig airport drone attack

Germany says Russia behind Leipzig airport drone attack

A drone carrying an explosive device was discovered at the airport close to Ukrainian cargo planes on 4 August.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 1. 21:53
Több tízezer doboznyi sört loptak el, a teherautóval együtt
2026. szeptember 1. 21:09
Moszkva üzent Berlinnek: „megkapják a méltó választ”
×
×