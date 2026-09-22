Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban

A Rajna-vidék-Pfalz tartományban lévő légibázis tájékoztatása szerint a pilóta biztonságosan katapultált, és jelenleg orvosi ellátásban részesül.

Az 52. vadászrepülő-századhoz tartozó gép teljességgel megsemmisült, kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton.

Spangdahlemben egy körülbelül 20 repülőgépből álló F-16-os vadászrepülő-század állomásozik.

A század, amely világszerte támogatja az amerikai légierő és a NATO bevetéseit, a repülőtér központi eleme.

A legfrissebb adatok szerint a bázison körülbelül 5 ezer katonai és polgári alkalmazott dolgozik, illetve családtagjaik is ott élnek.