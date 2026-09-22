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F-16-os vadászbombázó állomásozik a lengyel haderő 32-es számú taktikai légitámaszpontján a Lódzi vajdaságban levő Lasknál 2025. szeptember 11-én, Donald Tusk lengyel miniszterelnök laski látogatásának napján. A varsói külügyminisztérium bejelentette, hogy Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér előző napi orosz megsértése miatt, Csehország pedig kész helikoptereket küldeni Lengyelországba légterének védelmére.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok légierejének egyik F-16-os harci repülőgépe lezuhant a németországi Spangdahlemben lévő amerikai katonai támaszponton.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományban lévő légibázis tájékoztatása szerint a pilóta biztonságosan katapultált, és jelenleg orvosi ellátásban részesül.

Az 52. vadászrepülő-századhoz tartozó gép teljességgel megsemmisült, kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton.

Spangdahlemben egy körülbelül 20 repülőgépből álló F-16-os vadászrepülő-század állomásozik.

A század, amely világszerte támogatja az amerikai légierő és a NATO bevetéseit, a repülőtér központi eleme.

A legfrissebb adatok szerint a bázison körülbelül 5 ezer katonai és polgári alkalmazott dolgozik, illetve családtagjaik is ott élnek.

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