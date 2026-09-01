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Mark Rutte NATO-fõtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke a bizottság Rutte részvételével tartandó ülése elõtt az uniós testület brüsszeli székházában 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Rendkívüli egyeztetést tart az EU és a NATO

Infostart / MTI

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár rendkívüli megbeszélést tart szerdán lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadás miatt, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítanak – jelentette be az uniós politikus.

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Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közölte: a feszültséget jelentősen megnövelő, súlyos cselekmények ellenére az EU egységes marad. A német kormány határozott intézkedéseket hozott, melyek üzenete világos: a hibrid támadások nem maradnak válasz nélkül – húzta alá az uniós bizottság elnöke.

Mark Rutte NATO-főtitkár bejegyzésében hangsúlyozta: a NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is.

Korábban Alexander Dobrindt német belügyminiszter a rendőrség vizsgálati eredményeire, elkövetői mintázatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva közölte: oroszország megbízásából követhették el a lipcsei repülőtéren a robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, meghiúsult támadást.

Az ügyben Oroszország elleni újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Németország, ahogy azt Johann Wadephul német külügyminiszter is megerősítette. Ezek keretében egyebek között szeptember 18-ig bezáratják a bonni orosz főkonzulátust, valamint a Berlinben működő Orosz Ház kulturális központot, s megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket is – jelentette be Wadephul. Bekérették Oroszország berlini nagykövetét is.

A német kormány közleménye szerint Oroszország mint a támadás kezdeményezője ellen lépnek fel annak érdekében, hogy megnehezítsék az ilyen jellegű cselekmények további végrehajtását Németországban és az Európai Unióban, ezenfelül szorgalmazzák az EU-nál további orosz felelősök szankcionálását.

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Rendkívüli egyeztetést tart az EU és a NATO

Rendkívüli egyeztetést tart az EU és a NATO

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár rendkívüli megbeszélést tart szerdán lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadás miatt, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítanak – jelentette be az uniós politikus.
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