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Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt eddigi alelnöke varsói sajtóértekezletén 2026. július 24-én. Ezen a napon kizárták a párt több mint harminc parlamenti képvislõjét, akik csatlakoztak a Morawiecki által áprilisban Fejlõdés Plusz néven alapított új szervezethez.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

Kettéváló lengyel ellenzék: Mateusz Morawiecki negyven képviselővel a háta mögött új frakciót alakított

Infostart / MTI

Új frakciót hozott létre a lengyel parlamentben a legnagyobb ellenzéki pártból, a Jog és Igazságosságból (PiS) pár napja kilépett Mateusz Morawiecki, a PiS korábbi alelnöke, egykori kormányfő.

Morawiecki szerdán újságíróknak elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja. „Lengyelország fejlődéséért és konzervatív identitásáért akarunk dolgozni” – mondta.

A PiS július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.

Morawiecki áprilisban új szervezetet alapított Fejlődés Plusz néven azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenlegi jobboldali politikai oldal – azaz a Jog és Igazságosság párt, valamint a szélsőjobboldali Konföderáció és az ultranacionalista Lengyel Korona Konföderációja - tevékenységével elégedetlen választók támogatását.

A PiS-t irányító Jaroslaw Kaczynski ugyanakkor a legnagyobb lengyel ellenzéki párt létezését fenyegető lépésként értékelte Morawiecki kezdeményezését a 2027-es parlamenti választás előtt,

és az új szervezet életre hívását az ellenzék felaprózását célzó, előre eltervezett összeesküvésnek nevezte. Emiatt ultimátumot adott a párt tagjainak: ha nem nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, azonnal kizárják őket.

Az ultimátum határidejének lejárta után több mint 30 képviselő távozott a pártból.

A 2023 októbere óta ellenzékben politizáló PiS belső vitáinak része volt az is, hogy a pártelnök márciusban a keményvonalas jobboldalinak tartott Przemyslaw Czarneket választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra, abban bízva, hogy ezzel szavazókat csábíthat át jobboldali radikális pártoktól. Morawiecki nem értett egyet a kormányfőjelölt személyével, és a Fejlődés Plusz megalapításakor azzal érvelt, hogy a PiS-nek inkább újra egy nagy jobbközép pártként kellene pozicionálnia magát.

A PiS illetékes bizottságának kedden kellett volna határozni arról, hogy kizárják-e Morawieckit és híveit a pártból, de a döntést elhalasztották.

Morawiecki úgy nyilatkozott: nem fog részt venni a párt belső „játszmáiban”, ehelyett arra akar koncentrálni, hogy Donald Tusk centrista kormányának kihívójává tudjon válni.

„Tehetnek, amit akarnak, mi megyünk előre” – mondta, hozzátéve, hogy napokon belül bemutatják az új politikai formáció programját.

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Kezdőlap    Külföld    Kettéváló lengyel ellenzék: Mateusz Morawiecki negyven képviselővel a háta mögött új frakciót alakított

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